L'UE est "prête" à rouvrir son ambassade à Damas

18/12/2024

L'Union européenne est "prête" à rouvrir son ambassade à Damas, a annoncé mardi la cheffe de la diplomatie européenne Kaja Kallas, un peu plus d'une semaine après la chute de Bachar al-Assad.



"Nous sommes prêts à rouvrir notre délégation, qui est l'ambassade européenne, et nous voulons qu'elle soit de nouveau pleinement opérationnelle", a déclaré Mme Kallas devant le Parlement européen à Strasbourg. "Nous ne pouvons laisser un vide en Syrie. L'UE doit être présente", a-t-elle ajouté sur X, précisant que le bloc avait déjà entamé, "avec prudence", un dialogue avec le nouveau pouvoir en Syrie et avec la société civile.