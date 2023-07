L'UE appelée à soutenir le plan marocain d'autonomie pour garantir la stabilité du Maghreb

02/07/2023

L’ensemble des pays de l’Union européenne (UE) sont appelés, plus que jamais, à soutenir l’initiative marocaine d’autonomie pour résoudre le différend autour du Sahara marocain et garantir la stabilité de la région du Maghreb, ont affirmé, à Madrid, des eurodéputés et experts internationaux.



Le plan d'autonomie proposé en 2007 par le Maroc pour clore définitivement le différend du Sahara marocain est une '’solution réaliste et efficace pour apporter la stabilité à la région’’, ont-ils souligné, mercredi, lors d’une conférence organisée par le think tank espagnol ''Coordenadas pour la gouvernance et l'économie appliquée''.



Dans ce contexte, les panélistes, notamment Fernando Fernández Aguirre, colonel de réserve de l'armée espagnole, Fernando García Blázquez, directeur adjoint de l’Institut Général Gutiérrez Mellado, ou encore Álvaro Fernández de Aráoz Gómez de Acebo, expert en cybersécurité, et les eurodéputés espagnol Antonio López-Istúriz et italien Fabio Massimo Castaldo, ont exhorté les 27 Etats membres à soutenir la position du Maroc dans le but de renforcer les liens entre les deux rives de la Méditerranée.



Les intervenants ont invité l'UE à reconsidérer sa politique à l'égard du Maghreb, notamment en renforçant les liens avec le Maroc, ‘’un partenaire engagé dans ses accords avec la Commission européenne’’.



Ils ont également souligné la nécessité de continuer à encourager et à soutenir les réformes démocratiques dans les pays partenaires, tout particulièrement le Maroc.



Coordenadas pour la gouvernance et l'économie appliquée est un institut de réflexion et de recherche sur l'interaction entre la gouvernance et l'économie appliquée pour '’avancer de manière constructive et décisive sur le trinôme : bien-être social, progrès économique et durabilité environnementale’’.