L'Organisation arabe pour la construction en Palestine salue le rôle du Maroc sous le leadership de SM le Roi en soutien de la cause palestinienne

04/08/2024

L' Organisation arabe internationale pour la construction en Palestine a salué samedi le rôle du Maroc sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, en soutien de la cause palestinienne.



S'exprimant lors d'une visite au siège de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif à Rabat, le président du conseil d'administration de l’Organisation, Zouhair Al Omari, a mis en exergue l'appui constant du Royaume du Maroc au peuple palestinien, soulignant dans ce sens l'attachement historique du peuple marocain à la ville d'Al Qods.



Au cours de cette rencontre, qui s'est déroulée en présence notamment du directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Al-Sharif, Mohamed Salem Cherkaoui, M. Al Omari, qui était accompagné d'une délégation de l'Organisation arabe internationale pour la construction en Palestine, s'est félicité de la contribution considérable des responsables marocains au sein de l'Organisation, en Europe et aux Etats- Unis, dans la réalisation de projets vitaux dans les domaines de la reconstruction, de la santé et de l'éducation en Palestine, y compris dans la bande de Gaza.



Il a également formé le voeu de voir l'Organisation arabe internationale pour la construction en Palestine développer un partenariat avec l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, au service des objectifs communs.



A l'issue de cette rencontre, à laquelle ont assisté le président de l'Association marocaine d'appui à la reconstruction en Palestine, Mohamed Jamal Bouzidi, et des chefs de bureaux de l’organisation aux États-Unis, en Grande-Bretagne et dans d'autres pays européens et arabes, il a été procédé à la remise d'un chèque d'un million de dirhams, au titre de la cinquième tranche de la contribution de l'Association marocaine d'appui à la reconstruction en Palestine, en faveur des projets de l'Agence à Al Qods Acharif.