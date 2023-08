L'Organisation arabe du scoutisme salue le rôle du Maroc dans le mouvement scout arabe et international

16/08/2023

Le secrétaire général de l'Organisation arabe du scoutisme, Amr Hamdi, a salué au Caire le rôle que joue le Maroc au sein du mouvement scout arabe et international.



Dans une déclaration à la MAP en marge d'une rencontre médiatique organisée par l'Organisation pour présenter ses objectifs et ses rôles, M. Hamdi a mis en exergue la contribution active et précieuse du Maroc au mouvement scout aux niveaux arabe et international, ainsi qu’aux activités de l'Organisation arabe du scoutisme, à travers l'adhésion de scouts marocains qualifiés à ses différentes branches.



Il a exprimé, à cet égard, son estime pour l'expérience du mouvement scout marocain et pour son implication dans le développement du travail scout arabe, soulignant l'importante participation d'une délégation scoute marocaine à la 25ème édition du Jamboree Scout Mondial, qui se déroule actuellement en Corée du Sud.



Evoquant le développement que connaît le mouvement scout au Maroc, il a souligné que le scoutisme joue des rôles de premier plan dans le Royaume, notamment à travers les campagnes qu'il mène dans le domaine du nettoyage des plages dans différentes villes côtières.



Dans une allocution de circonstance, M.Hamdi a passé en revue les rôles et missions confiés à l'Organisation arabe du scoutisme dans les domaines sanitaire, environnemental et social, notant que cette rencontre constitue une occasion pour impliquer les médias audiovisuels et la presse écrite dans les activités, événements et ateliers réalisés par l'organisme.



Pour M. Hamdi, qui occupe également le poste de directeur régional pour l'Organisation mondiale du scoutisme, cette rencontre constitue également une opportunité d’établir des ponts de communication avec les médias, dans le but de faire connaître le rôle sociétal majeur des scouts lors des crises et catastrophes sanitaires et environnementales.



Rappelant que cinq millions de scouts font partie du mouvement scout dans le monde arabe, le directeur régional de l'organisation a fait savoir que la jeunesse arabe reçoit des formations basées sur une approche moderne et de qualité.



Pour sa part, le président du sous-comité scout arabe pour les relations publiques, les médias et la communication, Khalifa bin Ali Al-Rawahi, a souligné par visioconférence l'importance de développer l’aspect médiatique au sein des scouts, signalant que le scoutisme arabe fait face à des défis qui nécessitent la mise en œuvre de programmes pertinents.



Il a ajouté que les différents médias, y compris les réseaux sociaux, ont un rôle important à jouer dans la promotion des activités du mouvement scout arabe, saluantle soutien de la Ligue desEtats arabes pour renforcer le travail de l'organisation. L'Organisation arabe du scoutisme, fondée en 1954, est basée au Centre international du scoutisme arabe au Caire.

