L’Ocean Dream, le bateau pour la paix qui fait escale à Tanger

15/05/2019 Chady Chaabi

Sensibiliser

sur les impacts

du changement climatique

dans le cadre

du programme des ambassadeurs de l’Océan



Au fil du temps, les bateaux ont accompagné l'Homme dans son évolution. Indispensables lors des grandes guerres, des conquêtes, et aussi pour la subsistance via la pêche, ils ont été transformés et font maintenant partie intégrante des systèmes commerciaux et militaires modernes. Mais pas seulement. Les bateaux sont aussi de nos jours étroitement liés aux sujets d’actualité. Preuve en est l’aventure de l’Aquarius. Ce bateau qui transportait des migrants à son bord, interdits de débarquement par l'Italie, ce qui avait donné lieu à une véritable épopée vers l'Espagne. Ou encore, le nouveau vaisseau amiral, flambant neuf et ultra-rapide patrouilleur Ocean-Warrior de la société de préservation de l'environnement marin «Sea Shepherd», qui traque sans relâche les baleiniers japonais. Le 28 mai, c’est un autre navire qui fera l’actualité japonaise mais aussi marocaine. Exploité depuis 2012 comme université flottante par l’ONG nippone Peace Boat, qui milite pour la paix dans le monde, le paquebot Ocean Dream fera escale à Tanger pour la troisième année consécutive.

Depuis cinq ans, l’Ocean Dream est le bras armé de Peace Boat, une organisation fondée il y a plus de trois décennies pour faire la promotion de la paix, des droits de l’Homme, de la protection de l’environnement et du développement durable, par le biais d’un concept d’«université globale» basée sur l’éducation, le partage, les échanges et l’expérience. Jusqu’ici, il a séduit plus de 50.000 jeunes de différentes nationalités. Et la jeunesse marocaine ne sera pas en reste. En plus du Conseil des jeunes leaders de Tanger, l’ONG marocaine Atlas For Development participera à cette initiative spéciale du Secrétaire général de l’ONU, administrée par le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD). Un programme dont l’essence est d’inviter des jeunes issus des petits Etats insulaires en développement (PEID), à voyager à bord du navire pour les sensibiliser sur les impacts du changement climatique dans le cadre du programme des ambassadeurs de l’Océan qui débutera le 24 mai à Malte. Pour Hatim El Otmani, président de Atlas For Development, la participation du Maroc à ce programme n’a rien d’étonnant «étant donné le leadership du Royaume en matière de lutte contre les changements climatiques et son positionnement africain en ce qui concerne les énergies renouvelables».

Les 205 mètres de l’Ocean Dream seront amarrés au port de Tanger pendant quelques heures avant de prendre le large en direction du Portugal. Entre temps, Hatim El Otmani promet une programmation optimisée, riche et variée «compte tenu de la contrainte du temps, à savoir que le Peace Boat arrivera à 7h et prendra le départ vers le Portugal à 17h, nous avons essayé de diversifier le programme. Dans la matinée, on visitera un projet dans la région de Tanger lié aux changements climatiques et au développement durable. Une discussion entre les jeunes ambassadeurs du Peace Boat et leurs homologues marocains suivra». Et de conclure :«L’après-midi sera rythmée par des activités à bord du bateau. Différents panels seront organisés à propos du changement climatique et sa relation avec les Objectifs du développement durable, l’éducation, la paix, la migration, l’économie et les océans».

Les mers du globe ne sont pas uniquement le terrain de jeu de l’Ocean Dream. Vous l’aurez certainement deviné, les océans font également partie de ses préoccupations. D’ailleurs, les 250 marins qui constituent son équipage, ont pour objectif de conduire le navire vers sa destination finale, New York, et plus précisément à Manhattan, à l’occasion de la Journée mondiale des océans.