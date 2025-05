L'Obélisque de Buenos Aires doté d'un ascenseur

13/05/2025

Lieu des rassemblements festifs ou revendicatifs de Buenos Aires, l'Obélisque emblématique de la capitale argentine se visite désormais grâce à un ascenseur qui offre une vue panoramique sur la ville.



A l'intersection de la rue Corrientes, où se concentre la scène théâtrale, et 9 de Julio, l'avenue "la plus large du monde" selon les guides touristiques, l'Obélisque de 67,5 mètres de hauteur érigée en 1936 "est le cœur de Buenos Aires", a déclaré jeudi à l'AFP l'architecte Juan Vacas depuis le sommet du monument.



C'est là que l'ex-président Raul Alfonsin a clôturé sa campagne électorale lors du retour de la démocratie en 1983.

En 2005, l'Obélisque a été couvert d'un préservatif géant lors d'une campagne de prévention du VIH.

En 2020, les Argentins y ont pleuré la mort de Diego Maradona, et récemment elle a servi d'écran pour projeter des images du pape François.



En 2022, lorsque l'Argentine a remporté la Coupe du monde de football au Qatar, alors que des millions de personnes ont convergé autour de l'Obélisque, certains ont fracturé la porte et accédé jusqu'à la pointe par l'escalier de service.

"Ils étaient à moitié dehors avec des drapeaux géants, c'était assez téméraire", se souvient M. Vacas.



L'ascenseur pour quatre personnes met 55 secondes pour gravir au sommet, soit l'équivalent de vingt étages.

Trente-cinq marches restent à emprunter pour atteindre la pointe d'où s'observe au loin le Rio de la Plata.

Le projet touristique achevé il y a un peu plus d'un mois a représenté un "grand défi" d'ingénierie, a assuré M. Vacas.



Classé monument historique national, la structure ne pouvait être modifiée, et tous les matériaux devaient entrer par l'étroite porte d'accès.

"Tout a été fait dans une usine. Monté, démonté, pour être remonté par parties à l'intérieur de l'Obélisque, où il n'y a que peu d'espace", a expliqué l'architecte.



L'offre touristique n'est pas encore ouverte. Des ascensions gratuites sont offertes dans le cadre d'essais pilotes et 25.000 personnes sont inscrites pour y participer, a indiqué la ville sur son compte Instagram.