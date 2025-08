L’OSR célèbre la Fête du Trône avec un concert de jazz vibrant

L’Orchestre Symphonique Royal (OSR) a offert, vendredi soir au Théâtre Mohammed VI de Casablanca à l’occasion de la Fête du Trône, un concert de jazz vibrant, réunissant un large public autour d’un répertoire soigneusement revisité.



Sous la baguette du maestro Oleg Reshetkin, les musiciens du Jazz Band de l’OSR ont interprété avec brio une sélection de standards du jazz, dans des arrangements mêlant swing, jazz-rock, mainstream et ballades.



Dès les premières notes, la salle a été emportée par l’énergie communicative de l’ensemble, seul Big Band au Maroc intégré à un orchestre symphonique. Les musiciens ont enchaîné les morceaux avec précision et complicité, laissant place à des improvisations riches en nuances, saluées par des salves d’applaudissements.



Le public a, ainsi, pu redécouvrir avec enthousiasme des titres tels que "Caravan" de Duke Ellington, "Hotel California" des Eagles, "Smoke on the Water" de Deep Purple ou encore "Lady Madonna" des Beatles, dans des versions audacieuses mêlant swing, groove et improvisation.



L’alchimie entre les solistes et la section rythmique a offert des moments de pure intensité musicale, notamment lors de solos de saxophone et de trompette, exécutés avec virtuosité. Le public, conquis, a exprimé son enthousiasme tout au long de la soirée, réclamant plusieurs rappels.



Les spectateurs ont salué la qualité de l’interprétation et l’atmosphère unique créée par l’orchestre, mettant en avant un véritable voyage musical à travers les époques, porté par une maîtrise parfaite des codes du jazz. D’autres ont souligné une programmation audacieuse et accessible, capable de rassembler des publics très divers autour d’une musique exigeante mais universelle.



Créé en 2007, l’Orchestre Symphonique Royal œuvre depuis sa fondation à la promotion de l’excellence musicale au Maroc. Son ouverture au jazz illustre la richesse de son répertoire, qui s’étend à des œuvres classiques aux compositions contemporaines, en passant par la musique de chambre et les grandes pages du jazz.



Par cette soirée, l’OSR a célébré la Fête du Trône avec élégance et émotion, à travers un langage universel : celui de la musique.