L'ONU veut une enquête israélienne sur les frappes à Gaza qui "apporte des résultats"
26/08/2025
L'enquête annoncée par Israël sur les frappes sur un hôpital lundi à Gaza, qui ont tué 20 personnes, dont cinq journalistes, doit "apporter des résultats", a demandé mardi l'ONU.
"Les autorités israéliennes ont, par le passé, annoncé des enquêtes sur de tels homicides... mais ces enquêtes doivent apporter des résultats", a déclaré le porte-parole du bureau des droits de l'Homme des Nations unies, Thameen Al-Kheetan, à la presse à Genève, ajoutant : "Il doit y avoir une justice. Nous n'avons pas encore vu de résultats ni de prise de responsabilité".
