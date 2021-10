L'ONU nomme Omar Hilale co-président du Groupe des amis des examens nationaux volontaires pour la réalisation des ODD

21/10/2021

Le président de l'Assemblée générale et le président du Conseil économique et social des Nations unies (ECOSOC) ont nommé l'ambassadeur Omar Hilale, représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, co-président, avec l'ambassadeur des Philippines, du Groupe des amis des examens nationaux volontaires pour la mise en œuvre des objectifs du développement durable (ODD).



Cette nomination consolide le rôle clé que joue le Maroc sur la scène internationale, grâce à la vision clairvoyante et l’engagement actif de SM le Roi Mohammed VI, dans la mise en œuvre de l’Agenda 2030 pour le développement durable. Le Maroc a d'emblée souscrit aux 17 ODD, y compris en ce qui concerne l'éradication de la pauvreté, la sécurité alimentaire, l'action climatique et la transition énergétique dans son nouveau modèle national de développement. Le Royaume érige le partenariat mondial, notamment la coopération Sud-Sud en axe stratégique de sa politique étrangère en accordant à l’Afrique une place centrale.



Ce Groupe des amis a été créé en 2019, année où le Maroc avait assuré la vice-présidence de l’ECOSOC durant deux cycles successifs 2019 et 2020. Il vise l'accompagnement des pays qui présenteront leurs examens nationaux volontaires (VNR) dans le cadre du forum politique de haut niveau qui a lieu chaque année. Les VNR sont un outil d'évaluation de la mise en œuvre des objectifs du développement durable et un espace de partage des meilleures pratiques dans la mise en œuvre de l’agenda 2030.



Le Groupe des amis des VNR jouera un rôle catalytique durant la décennie d’action et lors des forums politiques de haut niveau de l’ECOSOC. La décennie d’action et de mise en œuvre a été lancée par les chefs d’État et de gouvernement lors du sommet sur les ODD en septembre 2019, afin d’accélérer les progrès vers ces objectifs et de mettre le monde sur la bonne voie pour les atteindre d’ici à 2030.



Le prochain Forum de haut niveau de l’ECOSOC aura lieu en juillet 2022 et sera marqué par plusieurs débats thématiques, ainsi que par les examens volontaires nationaux de 45 pays présentant cette année leur rapport.



A rappeler que le Maroc s’est prêté deux fois à un examen national volontaire sous les auspices du Conseil économique et social des Nations Unies en 2016 et en 2020. Le Royaume avait mené une large campagne de consultations, avec la participation de toutes les institutions nationales et des partenaires internationaux, en particulier parmi les organisations des Nations Unies, pour consolider l’appropriation collective des ODD par les acteurs nationaux.