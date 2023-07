L'ONU lance une campagne mondiale de mobilisation pour les ODD

07/07/2023

Les Nations unies ont lancé mercredi une campagne mondiale de communication et de mobilisation pour les Objectifs de développement durable (ODD), la feuille de route pour les peuples et la planète adoptée par les dirigeants mondiaux en 2015.



Selon un communiqué du système des Nations unies au Maroc, cette campagne, qui intervient en préparation du sommet des Nations unies sur les ODD prévu en septembre, vise à amplifier un appel urgent pour une action ambitieuse, souligner le rôle des ODD en tant que plan pour le progrès durable à l’échelle de la planète et à mobiliser le public dans le monde autour de ce programme partagé pour notre avenir.



"A mi-chemin de 2030, nous n’avons pas de temps à perdre. Le Sommet des ODD en septembre nous permettra de passer de la rhétorique à l’action et de s’assurer que les plus vulnérables d’entre nous ne seront pas laissés pour compte. Les ODD sont notre compas, notre espoir et l’expression d’une volonté collective pour construire un monde plus juste, un monde meilleur", souligne la coordinatrice résidente du Système des Nations unies au Maroc, Nathalie Fustier, citée dans le communiqué.



"Le Système des Nations unies continuera à accompagner le Royaume dans la consolidation de ses acquis sur la voie d’un développement qui profite à toutes et à tous", a-t-elle ajouté.

A mi-chemin de l’échéance de 2030, la promesse des ODD est en péril, a regretté le système des Nations unies au Maroc, relevant que pour la première fois depuis des décennies, le progrès du développement s’inverse sous les effets combinés des catastrophes climatiques, des conflits, du ralentissement économique et des effets persistants de la COVID-19.



Le Sommet des ODD de 2023 réunira les dirigeants du monde au siège des Nations unies à New York les 18 et 19 septembre prochain, afin de réaffirmer leurs engagements collectifs pour les objectifs et la promesse de ne laisser personne de côté. Ce Sommet est un moment décisif pour remettre le monde, d’urgence, sur la voie de la réalisation des ODD.



La campagne des Nations unies vise à redynamiser le débat sur les objectifs à travers une mobilisation majeure sur les plateformes numériques et dans les pays du monde entier, a poursuivi la même source.



S’appuyant sur la marque de la roue des ODD, la campagne emploie un nouveau système visuel dynamique pour son message visant à créer l’élan, sensibiliser et mobiliser une action accélérée en faveur des ODD.



L’un des principaux éléments de la campagne est l’appel lancé aux individus à agir sur les ODD à travers l’initiative #AgissonsMaintenant (#ActNow) des Nations unies pour l’ensemble des 17 objectifs.



De l’utilisation des transports publics à la collecte de fonds pour les écoles ou à la défense de l’égalité, la plateforme répertorie les mesures que chacun peut adopter pour accélérer les progrès vers les ODD et créer une vie meilleure sur une planète plus saine pour tous.



Un groupe constitué d’influenceurs de haut niveau, le Cercle des soutiens mobilisera leurs communautés pour prendre des mesures individuelles en faveur des ODD et appeler les décideurs à agir en urgence maintenant.



Les informations sur le Sommet des ODD sont disponibles sur https://www.un.org/en/conferences/SDGSummit2023.