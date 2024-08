L'ONU appelle "à agir d'urgence" pour éviter un conflit au Moyen-Orient

05/08/2024

Le Haut-Commissaire de l'ONU aux droits de l'Homme a appelé lundi à "agir d'urgence" pour éviter un conflit "plus large" au Proche-Orient, face aux craintes d'une escalade militaire entre l'Iran et ses alliés d'une part et Israël de l'autre.



"Je suis profondément préoccupé par le risque croissant d'un conflit plus large au Proche-Orient et j'exhorte toutes les parties, ainsi que les États ayant une influence, à agir d'urgence pour une désescalade", a déclaré Volker Türk, dans un communiqué.

"Tout, et je dis bien tout, doit être fait pour éviter que cette situation ne se détériore davantage et tombe dans un abîme avec des conséquences encore plus terribles pour les civils", a-t-il ajouté.



Le Haut-Commissaire souligne que "les droits humains - et en premier lieu la protection des civils - doivent être la priorité absolue".

"Au cours des dix derniers mois, des civils - principalement des femmes et des enfants - ont déjà enduré des douleurs et des souffrances insupportables à cause des bombes et des armes à feu", a-t-il poursuivi.



L'Iran, le mouvement islamiste palestinien Hamas et le Hezbollah libanais ont accusé Israël de la mort mercredi du chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, tué dans sa résidence à Téhéran. La veille, Israël avait revendiqué une frappe qui a tué le chef militaire du Hezbollah Fouad Chokr, près de Beyrouth.



Israël n'a pas commenté la mort d'Ismaïl Haniyeh, mais avait juré de détruire le Hamas après l'attaque sans précédent menée par ce mouvement le 7 octobre sur son sol, qui a déclenché la guerre dévastatrice à Gaza.



Depuis, le Hezbollah et les rebelles yéménites Houthis, qui forment avec le Hamas et des groupes armés irakiens ce que l'Iran appelle "l'axe de la résistance", ont ouvert de nouveaux fronts face à Israël.