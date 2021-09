L'ONMT rend hommage aux acteurs du tourisme

27/09/2021

L' Office national marocain du tourisme (ONMT) lance, à l’occasion de la journée mondiale du Tourisme, une campagne inédite pour mettre sous les projecteurs les femmes et les hommes qui travaillent dans toutes les filières du secteur et qui sont en première ligne au service des touristes. "La pandémie du Covid-19 a un énorme impact économique et social. Elle frappe à la fois les économies développées et celles en développement. Et ce sont les groupes les plus vulnérables qui ont été le plus durement touchés de tous", fait remarquer l'ONMT dans un communiqué. L'Organisation mondiale du tourisme (OMT) a donc désigné la journée mondiale du Tourisme 2021, célébrée le 27 septembre de chaque année, comme une journée consacrée au "tourisme pour une croissance inclusive". L'occasion donc de porter le regard par-delà les statistiques du tourisme pour valoriser les personnes derrière les chiffres. L’ONMT a donc décidé, à cette occasion, de lancer une campagne multimédia pour rendre hommage à toutes les femmes et les hommes qui travaillent dans le secteur, souligne le communiqué. "Pour l’ONMT, il était important de rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui sont les garants de l’expérience client et qui contribuent donc à faire rayonner la marque touristique Maroc. Cette reconnaissance est d’autant plus importante dans cette période difficile que traversent les opérateurs du tourisme à tous les niveaux de l’échelle de valeur", indique Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT, cité par le communiqué. Cette campagne de communication corporate est déclinée à travers un visuel et une capsule vidéo avec le message fort "Rendons hommage aux acteurs du tourisme". Dans la capsule vidéo, le Directeur général et les directeurs centraux de l’Office s’adressent directement aux acteurs du secteur pour rappeler qu’ils participent au rayonnement du pays en étant les gardiens de l’hospitalité légendaire du Maroc et les garants de ses savoir-faire. La campagne est portée par un dispositif de communication multimédia. Par cette campagne, l’ONMT surprend et innove. C’est ainsi la première fois que l’Office mène une telle campagne où ce ne sont pas les touristes mais les professionnels du secteur qui sont en vedette. La vidéo est à découvrir via le lien : "https://youtu.be/7k3j2CIjxGk".