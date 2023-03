L'ONMT positionne le Maroc sur le segment du tourisme d’affaires

17/03/2023

Un workshop dédié au MICE (Meeting, Incentive, Conference, Events) a été organisé, lundi à Paris, par la délégation de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) dans l'objectif d’affirmer le positionnement du Maroc sur ce segment et générer des leads.



"L’Office national marocain du tourisme est sur tous les fronts. La délégation France de l’ONMT a organisé, lundi 13 mars, un workshop dédié au MICE. Cet évènement avait pour objectif d’affirmer le positionnement du Maroc sur ce segment et générer des leads", indique un communiqué de l'Office.



Pour l’occasion, rapporte la MAP, l’Orangeraie d’Auteuil du Stade Roland Garros à Paris a été habillée aux couleurs de la campagne internationale "Terre de lumière", poursuit la même source, ajoutant qu'une trentaine de professionnels marocains, compagnies aériennes, hôteliers et réceptifs, qui se sont déplacés spécialement pour l’évènement à l’invitation de l’ONMT ont ainsi rencontré les 150 acteurs du MICE français présents pour l’évènement.



Parmi les participants marocains, les compagnies aériennes Royal Air Maroc et Air Arabia Maroc, de grands groupes comme KTI Voyages, Atlas Voyages, Atlas Hospitality, Kenzi Hotel Group, des hôtels comme le Fairmont La Marina Rabat-Salé, le Hilton Taghazout, le Essaidi Marrakech ou encore Le palmeraie Rotana resort, sans oublier les receptifs spécialistes du MICE comme Active Travel, Terratour, MTM Travel & Event, We Mice you…



Et de rappeler que le MICE est un segment touristique à forte valeur ajoutée dans l’industrie du voyage et concerne l’ensemble des activités et services liés aux évènements professionnels.



Il s'agit d'un segment important pour la destination Maroc qui se positionne de plus en plus comme destination attractive pour l’organisation d’évènements d’envergure internationale, souligne le communiqué, notant que l’ONMT est donc en première ligne pour mettre en avant les attraits du Maroc sur ce segment.