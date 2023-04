L'ONMT obtient le Travel d'or de la campagne marketing 2023

11/04/2023

L'Office national marocain du tourisme (ONMT) a décroché, mercredi à Paris, le Travel d'or de "La campagne marketing 2023" préférée des Français. "En France, les "Travel d'or" sont au tourisme ce que les "César" sont au cinéma ou les "Molière" au Théâtre… Premier prix totalement indépendant, ils ont pour vocation depuis 2009 de récompenser les entreprises du secteur du tourisme", indique l'ONMT dans un communiqué.



La cérémonie de remise des prix de ces Travel d’or 2023 a mis à l’honneur, pour la 14ème année, les professionnels du voyage, les jeunes pousses et les personnalités du secteur, en saluant leurs compétences ainsi que leur créativité dans leur domaine d’expertise.



C'est ainsi que le Maroc a reçu le Travel d’or de "La campagne marketing 2023" préférée des Français. Le film a été diffusé durant l’évènement et félicité par l’ensemble de l’audience", souligne l'Office. "C’est avec une grande fierté que nous remportons ce prix qui prouve que la campagne "Terre de Lumière" a trouvé son public et contribue au rayonnement de la marque Maroc à l’international.



La capacité de notre marque à convaincre et à faire rêver est bien là !", a déclaré Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT, cité dans le communiqué.



La campagne "Terre de Lumière" a été déployée en avril dernier simultanément sur une vingtaine de marchés, rappelle le communiqué, notant que le taux d’exposition global est estimé à 60%. 540 millions d’impressions ont été enregistrées sur le digital et 48 millions de reach en télévision. Selon les études effectuées par l’ONMT, 96% de ceux ayant reconnu la campagne ont démontré une intention claire de visiter le Maroc.