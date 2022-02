L'ONMT met le cap sur la Grande-Bretagne

Réouverture des frontières

07/02/2022

Le directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), Adel El Fakir, a tenu, jeudi à Londres, une rencontre avec les dirigeants du géant mondial de l’aérien et du voyage EasyJet ainsi que les responsables de l’Association des agences de voyages britanniques et des Tour-opérateurs (ABTA).



Dans la foulée de l’annonce de la réouverture des frontières aériennes nationales à compter du 7 février, l’ONMT poursuit son offensive commerciale en mettant le cap sur la Grande-Bretagne ce jeudi, indique un communiqué de l’Office, relevant qu'après une visite concluante mercredi à Paris, M. Fakir et son équipe sont aujourd’hui à Londres pour rencontrer les dirigeants du géant mondial de l’aérien et du voyage EasyJet ainsi que les responsables de l'ABTA, rapporte la MAP.



La réunion de travail avec Garry Wilson, administrateur de EasyJet et CEO de EasyJet Holidays, a permis de confirmer les engagements d’EasyJet en termes de capacités sur le Maroc, relève le communiqué, faisant savoir que la compagnie compte reprendre sa programmation des destinations marocaines dès ce mois de février et que les programmes de la saison Eté (avril-novembre 2022) sont prometteurs.



EasyJet a prévu de déployer une offre de 75 vols par semaine reliant le Maroc à 6 marchés européens: le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Suisse et les Pays-Bas. La compagnie prévoit également une évolution de 11% de sa capacité mise en place lors de l'été 2019, et ce à travers la programmation de 20 routes pour la saison été 2022.



"Nous sommes très confiants. Il était essentiel pour nous de réaffirmer notre vision commune et de faire le point pour continuer à consolider la confiance avec l’ensemble des acteurs britanniques du transport aérien et du voyage de façon durable. C’était déjà le cas avant la crise et cela va continuer à monter en puissance", a indiqué le DG de l’Office, cité dans le communiqué.



Au siège de l’ABTA à Londres, M. Fakir s’est réuni avec le président de la corporation, Mark Tanzer, une réunion qui a permis de poser les jalons d’une reprise imminente de l’activité de distribution sur le marché britannique et de rassurer les voyagistes sur l’ensemble des mesures entreprises par le secteur pour une réactivation pérenne et en toute sécurité, notamment grâce aux conditions d’entrée récemment confirmées par les autorités marocaines.



Le président de l’ABTA a, quant à lui, exprimé sa satisfaction suite aux échanges constructifs avec l’ONMT, et sa confiance en réaffirmant la tenue de sa prochaine Assemblée générale à Marrakech en octobre 2022. Un événement initialement prévu en 2020 et reporté en raison de la pandémie.



"Ces rencontres sont capitales car le marché britannique est extrêmement important pour nous. Nous sommes aujourd’hui plus que jamais déterminés à récupérer notre position et à tout mettre en œuvre pour développer toutes les potentialités de ce marché à forte valeur ajoutée", affirme M. Fakir.



Et de noter que le Royaume-Uni est le 4ème marché émetteur pour le Maroc, et le 2ème marché en termes de nuitées.



A travers cette visite londonienne, qui a également inclus plusieurs échanges avec les médias anglais, l’ONMT confirme son objectif visant à positionner le Maroc parmi les destinations préférées des Britanniques et s’inscrit ainsi dans une démarche agressive de reconquête des grands marchés émetteurs de touristes vers le Maroc.