L'ONMT lance "Ntla9awfMarrakech", une campagne de communication nationale pour inciter à visiter Marrakech

27/09/2023

L'Office national marocain du tourisme (ONMT), en écho au mouvement extraordinaire de solidarité de l'ensemble des Marocains, a lancé "Ntla9awfMarrakech", une grande campagne de communication nationale pour inciter chaque Marocain à se retrouver à Marrakech à l'occasion de l'Aïd Mawlid et pour les prochaines vacances scolaires d'octobre.



Diffusée sous la marque "Ntla9awfbladna", cette campagne inédite vise à perpétuer le mouvement de solidarité des Marocains en les incitant à venir à Marrakech et à partager un moment de vie avec les Marrakchis dans cette période particulière, indique l'ONMT dans un communiqué.



Cette campagne de promotion du tourisme interne réalisée au pied levé par l'Office intervient à un moment important pour la relance de l'activité touristique du pays. Un moment d'autant plus crucial que les professionnels du secteur ont émis le besoin d'une campagne forte pour assurer la prochaine saison.



Le déploiement de cette campagne se fera sur les réseaux sociaux et les chaines de télévision nationales et sera suivi par un dispositif de communication sur la presse online et papier afin d'assurer un rayonnement optimal à la veille de l'Aïd Mawlid et pour les vacances scolaires qui suivent en octobre.