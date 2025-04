L'ONMT intensifie sa stratégie de connexions aériennes avec des lignes directes pour revitaliser l'offre touristique marocaine

17/04/2025

L'Office national Marocain du tourisme (ONMT), dans le cadre de sa stratégie "Light In Action", continue de miser sur l'expansion du réseau aérien pour stimuler la demande et augmenter l'attractivité de l'ensemble des régions du Royaume.



"La saison estivale 2025 s'annonce riche pour le secteur touristique marocain avec la mise en place de nombreuses nouvelles lignes point à point que l'Office national marocain du tourisme a mises en place avec plusieurs compagnies aériennes internationales", indique un communiqué de l'Office.



A Agadir, trois nouvelles lignes directes sont lancées, dont deux par Transavia depuis Bordeaux et Amsterdam, ainsi qu'une route de Bournemouth avec Jet2. En complément, les dessertes depuis Oslo (Norwegian) et Berlin, Bristol, Edinburg (avec EasyJet) sont reconduites. Cette densification de l'offre, totalisant près de 73.000 sièges, témoigne de la volonté de l'ONMT de contribuer à relancer la station balnéaire, rapporte la MAP.



A Marrakech, déjà bien desservie, l'Office continue de renforcer sa position. Plusieurs nouvelles routes sont lancées : au départ de Bordeaux avec Transavia et Volotea, de Malaga, Edinburgh, Londres Stanstead avec EasyJet, ainsi que Leeds et New castel avec Jet 2. A ces routes, s'ajoutent les lignes reconduites sur Helsinki (Norwegian), Amsterdam, Birmingham et Liverpool (EasyJet) et Rome, Budapest et Bucarest avec Wizzair.



Avec plus de 14 routes reconduites ou créées, la destination reste au cœur de la stratégie de l'ONMT, totalisant plus de 160.000 nouveaux sièges. Marrakech bénéficie naturellement de son attractivité, mais ces nouvelles lignes viennent aussi renforcer son accessibilité.



Pour sa part, Essaouira reçoit un coup d'accélérateur avec 6 nouvelles lignes depuis Nantes avec Transavia, Séville et Barcelone avec Vueling, Lyon avec Easyjet, Rabat avec Air Arabia et Paris avec Ryanair. La petite perle atlantique gagne en accessibilité avec plus de 38.000 nouveaux sièges supplémentaires. Les efforts de l'ONMT visent à stimuler une demande porteuse, notamment chez les voyageurs en quête de culture, d'authenticité et de détente.



Dans une optique de diversification, l'ONMT soutient également les destinations de Fès avec une nouvelle ligne depuis Lille avec la compagnie Ryanair; Rabat avec de nouvelles routes depuis Dublin, Manchester avec Ryanair, Malaga avec Easyjet et la reconduction de lignes sur Milan et Bordeaux avec EasyJet et Tanger avec des reconductions depuis Bordeaux et Gironne avec Air Arabia, en plus d'une ouverture depuis Copenhague avec la compagnie Norwegian.



Cette stratégie a pour objectif d'équilibrer les flux touristiques, en encourageant les compagnies à proposer des dessertes directes là où le potentiel est sous-exploité.



Dakhla et Béni Mellal ne sont pas en reste. Ryanair reconduit les lignes depuis Madrid et Lanzarote vers Dakhla et ouvre un vol national entre Tanger et Beni-Mellal. Ces connexions sont cruciales pour amorcer un développement touristique plus inclusif.



Avec pas moins de 40 nouvelles lignes ou reconductions stratégiques, l'ONMT prouve sa capacité à agir pour densifier le maillage aérien du Maroc. De nombreuses autres lignes sont en cours de discussion.



"Cette stratégie de diversification des marchés émetteurs vise à assurer une montée en gamme de l'offre touristique tout en répondant aux enjeux de désenclavement territorial. En capitalisant sur les lignes point à point et une offre variée, le Maroc s'arme pour consolider sa place de choix dans les carnets de voyage des prescripteurs et des touristes internationaux", conclut le communiqué.