L’ONMT et Essaouira distingués par les « Morocco Tourism Awards»

15 acteurs et institutions exerçant dans le secteur touristique récompensés

19/01/2024

Adel El Fakir et la cité des Alizées ont été élus Personnalité et Destination de l'année 2023

La première édition des «Morocco Tourism Awards», l’événement qui rend hommage aux acteurs les plus dynamiques du secteur touristique, a rendu son verdict lors d’une cérémonie tenue mardi 16 à Rabat à laquelle ont pris part de nombreux et prestigieux invités du monde du tourisme.



Directeur général de l’Office national marocain du tourisme (ONMT), Adel El Fakir a été désigné « Personnalité de l’année du tourisme » pour son engagement en faveur du secteur, lors de cette soirée qui récompensait les acteurs, les destinations et les institutions qui se sont démarqués par leur créativité et engagement et qui ont ainsi participé au rayonnement de la marque touristique « Maroc » aussi bien au niveau national qu’international.



La ville d’Essaouira a été désignée « Destination de l'année 2023 ». La cité des Alizées a reçu son trophée à travers le conseiller de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et président-fondateur de l’Association Essaouira-Mogador.



Ce dernier a saisi cette occasion pour rappeler les progrès réalisés par cette ville portuaire et touristique située sur la côte atlantique et dont le rayonnement culturel et artistique a largement dépassé les frontières du Maroc.



Le « Prix hommage » a été décerné au président du Groupe Interedec Maroc, Omar Kabbaj, celui de « La Femme de l’année » est revenu à la présidente du Conseil régional du tourisme (CRT) Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Rkia Alaoui.



Soulignons que les prix décernés lors de cette première édition, initiés par le média spécialisé Tourisma Post, dirigé par Ahlam Jebbar, et portés par un certain nombre de médias partenaires, récompensaient tous les métiers du secteur : hôteliers, voyagistes, restaurateurs, guides… ainsi que les destinations les plus en vogue.



Les « Morocco Tourism Awards», qui ont rassemblé plusieurs acteurs et institutions opérant dans le secteur touristique, ont ainsi récompensé Noury Saladin, DG du Movempick Marrakech, (« L’Hôtelier de l’année »), l’hôtel Fairmont La Marina Rabat-Salé (« L’Etablissement hôtelier de l’année »), Groupe Hivernage Collection (« Le Groupe hôtelier de l’année »), Atlas Voyages (« L’Agence de voyages de l’année ») et S’Tours (« L’Agence DMC de l’année »).



Le Prix du « Restaurateur de l’année» a été attribué à la présidente de la Fédération nationale des restaurateurs, Imane Rmili ; tandis que Halaa Benkhaldoun d’Intrepid Travel Morocco et la Société d’aménagement et de promotion de la station de Taghazout (Sapst) ont reçu respectivement les prix de « L’Engagement social pour les guides » et « L’Eco-Responsable de l’année ».



Naït Othman (PDG Travel Link Morocco) et Hamid Bentahar (président de la Confédération nationale du tourisme - CNT) ont pour leur part été élus respectivement « Le Jeune espoir 2023 » et « Le Leader de l’année ».



Il est important de souligner que les lauréats de cette première édition dont l’objectif est de contribuer à la dynamique du secteur ont été sélectionnés lors d’un vote réalisé essentiellement par des journalistes et des patrons de presse de médias nationaux.



Un choix justifié pour garantir une certaine neutralité et un regard critique sur le secteur, ont indiqué les organisateurs rappelant que l’année 2023 a été marquée par des réalisations exceptionnelles et des moments inspirants pour le secteur du tourisme, portés par des femmes et des hommes du tourisme engagés.



Alain Bouithy