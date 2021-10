L'ONMT déploie sa task-force sur le WTM

22/10/2021

L'Office national marocain du tourisme (ONMT) a affirmé, jeudi, sa mobilisation "avec une extrême réactivité" afin de pouvoir représenter au mieux le Maroc au salon World Travel Market (WTM).



"L'Office national marocain du tourisme (ONMT) tient à rassurer les professionnels du tourisme et ses partenaires que compte tenu des récentes décisions sur la suspension des vols directs avec le Royaume-Uni, l'Allemagne et les Pays-Bas, le travail de prospection et de promotion sur les principaux marchés continuera notamment au Royaume-Uni qui doit accueillir du 1er au 3 novembre prochain à Londres, l'un des salons du tourisme les plus importants du secteur du tourisme: le WTM", indique un communiqué de l'Office.



Trois mesures fortes ont été ainsi activées. En premier lieu, l'ensemble des délégués ONMT implantés en Europe ont été mobilisés afin de se rendre au salon de Londres et de rencontrer les professionnels anglais afin de constituer une force commerciale, de communication et de promotion sur place, rapporte la MAP.



L'Office apporte, par ailleurs, son assistance aux professionnels inscrits au salon et qui ne pourront pas faire le déplacement afin de les aider à switcher vers l'utilisation de la plateforme virtuelle mise à disposition par les organisateurs de l'événement.



En outre, "l'ONMT innove en lançant le recrutement en urgence d'une force de vente locale qui pourra représenter les professionnels marocains lors des rencontres prévues initialement", souligne le communiqué, ajoutant que cette équipe recevra une formation ad-hoc et opérera en étroite relation avec les exposants marocains.



"A travers ces mesures, l'ONMT maintient sa force de frappe commerciale en cette période particulière et œuvre à développer l'image et la part de marché de la destination Maroc sur le marché britannique", note le communiqué.



A la base, le WTM devait accueillir une vingtaine de professionnels nationaux en tant qu'exposants ainsi que plusieurs Conseils régionaux du tourisme. Un stand de 200 m2 avait été programmé à ce titre par l'Office, rappelle la même source.