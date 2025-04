L’ONMT consacré "meilleure destination touristique partenaire 2025"

07/04/2025

L'Office national marocain du tourisme (ONMT) a été désigné "meilleure destination touristique partenaire 2025" par le géant italien Welcome Travel Group (WTG).



"A la faveur de la convention annuelle du WTG, qui s’est tenue les 5 et 6 avril à Casablanca, le Maroc a reçu une distinction de premier plan, à savoir le prix de la meilleure destination touristique partenaire 2025, remis au directeur général de l’ONMT, Achraf Fayda, par le président du WTG", indique l'Office dans un communiqué.



La dynamique du tourisme marocain sur le marché italien franchit ainsi une nouvelle étape majeure, poursuit la même source, notant que cette reconnaissance couronne les efforts continus de l’Office et marque un tournant stratégique dans les relations avec les principaux réseaux de distribution italiens.



Le prix salue à la fois la qualité de l’offre touristique marocaine, la constance de l’engagement de l’ONMT et la solidité du partenariat tissé avec l’un des plus puissants opérateurs du secteur en Italie, rapporte la MAP.



Avec quelque 1.500 participants, la conférence du Welcome Travel Group a rassemblé les plus influents acteurs du tourisme italien, notamment des dirigeants d’agences, des tour-opérateurs, des compagnies aériennes, des agences MICE (Meetings, Incentive, Conferences, Exhibitions/Events), et des partenaires stratégiques.

Au-delà de sa dimension professionnelle, l’événement promet des retombées considérables en matière d’image, de visibilité et de business.



En effet, cette rencontre a été marquée par la présence de douze publications professionnelles du secteur, aux côtés de nombreux médias généralistes, sans compter l’impact des partages sur les réseaux sociaux par les participants.



Cet événement a constitué une opportunité exceptionnelle pour mettre en lumière les atouts du Maroc, notamment auprès des agences qui ne proposent pas encore la destination.



Il a également eu comme objectif le renforcement de la présence marocaine dans les catalogues des voyagistes italiens, tout en positionnant le Royaume comme une référence pour les événements MICE en Méditerranée.



Et de rappeler que Welcome Travel Group est le leader italien de la distribution touristique, avec un réseau impressionnant de 2.492 agences réparties à travers le pays. Détenu par deux géants du secteur, Alpitour World et Costa Cruise, WTG représente à lui seul 44% du marché des agences de voyages en Italie.

Le choix du Maroc, comme hôte de cette convention, est un signal fort de confiance et une opportunité historique pour le tourisme national.



L’ONMT avec sa stratégie "Light In Action" s’inscrit ainsi dans une logique d’action ciblée, de partenariat stratégique et de montée en puissance sur les marchés prioritaires, conclut le communiqué.