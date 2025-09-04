L'ONMT co-construit sa stratégie avec les professionnels du secteur

04/09/2025

L'Office national marocain du tourisme (ONMT) a engagé, mercredi, une concertation nationale avec l'ensemble des acteurs du tourisme pour affiner sa stratégie de promotion.



"Dans le cadre de la feuille de route du tourisme 2026-2030, l'Office national marocain du tourisme vient de franchir une nouvelle étape dans la co-construction de sa stratégie de promotion nationale et internationale. La démarche est concertée, avec la Confédération nationale du tourisme et ses composantes régionales et métiers", indique l'Office dans un communiqué, ajoutant qu'il s'agit d'une démarche fédératrice qui place le Maroc sur la trajectoire du "Stronger" et prépare la destination à renforcer son rayonnement à l'international.



Cette phase de dialogue marque une étape décisive dans la mise en place de la nouvelle stratégie de promotion et de commercialisation de la destination Maroc. L'ambition est de bâtir une stratégie alignée sur les besoins concrets du terrain et sur les mutations profondes du marché touristique mondial.



"Cette concertation est essentielle : elle nous permet d’ancrer notre stratégie dans les réalités du terrain tout en projetant le Maroc vers de nouvelles ambitions.

Ensemble avec les professionnels, nous voulons passer d’une destination forte à une destination encore plus influente, capable de rivaliser sur les marchés les plus compétitifs", a souligné Achraf Fayda, directeur général de l'ONMT, cité dans le communiqué.



Au-delà du diagnostic partagé, c'est en effet l'esprit de la stratégie qui se dessine : passer de "Strong" à "Strongher" d’ici 2030, une formule qui traduit la volonté d’ancrer le Maroc comme une destination déjà forte, mais appelée à rayonner encore davantage. Le choix des mots incarne une ambition de consolidation mais aussi d’élévation, dans un contexte où la compétition internationale s’intensifie, rapporte la MAP.



Ainsi, 4 piliers structurants ont été définies : aérien, distribution, image, digitalisation. La démarche, saluée par les acteurs du secteur, se veut inclusive et pragmatique.



"Cette concertation traduit une dynamique collective forte : c’est ensemble que nous ferons progresser la destination Maroc vers une nouvelle dimension en passant de la co-construction au co-développement et à l’accélération du rythme de la croissance", a dit Hamid Bentahar, président de la Confédération nationale du tourisme.



Les prochains mois seront décisifs. L'ONMT devra transformer ces concertations avec les professionnels en programmes concrets, depuis la diversification des marchés sources jusqu'au storytelling de la destination, en passant par des campagnes internationales plus ciblées. L'objectif à terme étant de positionner le Maroc parmi les 15 meilleures destinations mondiales, en les 26 millions de touristes à l’horizon 2030 avec un niveau de satisfaction élevé.



En engageant ce dialogue structurant avec l'ensemble de l'écosystème, l'ONMT met en place les jalons d'une stratégie collective et fédératrice. Une étape charnière qui pourrait redéfinir les contours de la marque touristique Maroc sur la scène mondiale.