L'ONEE sensibilise les enfants à l’importance de la préservation de l’environnement et de la qualité de l'eau

19/07/2024

L’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a organisé, mercredi à Bouznika, une action de sensibilisation et d'initiation des enfants au métier de contrôle de la qualité des eaux et à l'importance de la protection de l'environnement.



Organisée dans le cadre de la campagne "Plages Propres 2024", cette initiative a été marquée par une visite du stand contrôle de la qualité de l'eau mis en place à la plage de Bouznika, où des ateliers de sensibilisation ont été également animés au profit de la petite enfance.



Cette action, qui a profité à une trentaine d’estivants de la colonie de vacances de Bouznika, vise aussi, selon l’ONEE, à informer sur les procédés et l’importance du contrôle de la qualité de l’eau et de la protection des océans et de l’environnement.



Ainsi, l’Office a mobilisé un laboratoire mobile afin de réaliser des analyses sur place et expliquer aux estivants le processus du contrôle de la qualité de l’eau et des eaux de baignade.



Ces actions s’inscrivent dans le cadre d’un important programme de sensibilisation et d’animation au niveau de la plage de Bouznika établi par l’ONEE. Concernant l’aménagement et l’entretien des installations, l’Office a mis en place des blocs sanitaires, des locaux d’animation, des centres de premiers soins, des douches à ciel-ouvert, des bornes fontaines et un espace pour les personnes à besoins spécifiques, entre autres.



L’ONEE assure également le nettoyage quotidien de la plage et de son environnement, la fourniture des bacs à tri sélectif placés tout le long de la plage ainsi que le curage de l’Oued Saikouk dans le cadre de la protection de l’environnement.



L’Office a, par ailleurs, élaboré un riche programme de sensibilisation à la protection des océans contre la pollution plastique. Ce programme a pour objectif d'inculquer aux estivants les comportements écologiquement responsables à adopter au quotidien, et ce à travers des campagnes de collecte des déchets au niveau de la plage, des ateliers de tri sélectif et de recyclage des déchets, des tables rondes, des exposés éducatifs…etc.



Aussi, l’ONEE mène un programme de sensibilisation à l’économie de l’eau au profit des estivants de la plage de Bouznika, en plus d’un programme de divertissement sportif et culturel assuré quotidiennement au niveau du village pédagogique de l’ONEE à la plage de Bouznika.