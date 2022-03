L'ONEE sensibilise à l'économie de l'eau

22/03/2022

L'Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a organisé, lundi à Rabat, une journée de sensibilisation à l'économie de l'eau au profit des enfants et jeunes, en célébration de la Journée mondiale de l'eau. Initiée en partenariat avec le Centre Al Manar, cette journée, placée sous le thème "Les eaux souterraines: rendre l'invisible visible", s'inscrit dans le cadre d'une campagne de sensibilisation menée par l'ONEE et qui a pour cible les enfants et jeunes, notamment ceux ayant des déficiences intellectuelles. Un important programme de sensibilisation a été ainsi mis en place comprenant des exposés sur la sensibilisation à l'économie de l'eau, une projection de capsules de sensibilisation "Mouiha", des ateliers de dessins et des expositions d'eau à la trace mais également une opération de plantation de jardins. Dans une déclaration à la MAP en marge de cet événement, le chef de division sensibilisation par intérim à l'ONEE-branche eau, Zakaria El Guertet, a relevé qu'en plus des efforts déployés par l'Office au niveau national pour l'approvisionnement en eau potable, l'ONEE mène des campagnes de sensibilisation au niveau central mais également au niveau des régions visant la sensibilisation des citoyens à l'importance de la rationalisation de l'eau potable et la préservation des ressources en eau contre la pollution, notamment en ces temps de sècheresse. Cette journée au profit des enfants du centre, a-t-il relevé, comprend un certain nombre d'ateliers de sensibilisation qui se veulent un moyen pratique particulièrement pour les enfants participants pour prendre conscience de l'importance de rationaliser l'utilisation des eaux et la préservation de celles-ci contre la pollution. De son côté, la directrice du Centre Al Manar, Malika Lazrak, a fait observer que les personnes porteuses de trisomie 21 sont investies des mêmes droits et devoirs que tout citoyen, exprimant sa fierté de voir ces enfants capables de sensibiliser leurs familles et leurs amis à l'économie de l'eau. Cette Journée mondiale de l'eau, a-t-elle dit, est des plus importantes pour la prise de conscience, dès le préscolaire, de la nécessité de préserver l'eau source de vie, faisant savoir que dans le cadre du partenariat entre l'ONEE et le Centre Al Manar, des capsules de sensibilisation sont mises à la disposition de chaque éducateur au niveau national afin de développer des projets d'éveil autour du thème de l'eau. Cette manifestation, qui a eu lieu dans les locaux du Centre Al Manar, a été marquée par la participation du chanteur marocain Nouamane Lahlou qui a performé, en compagnie des enfants du centre, sa chanson "Elma". Célébrée le 22 mars de chaque année, la Journée mondiale de l'eau est principalement dédiée à des actions de sensibilisation instituée par l'Organisation des Nations unies avec pour objectif d’attirer l’attention des différentes parties prenantes sur l’importance de l’eau et de promouvoir la gestion durable des ressources en eau.