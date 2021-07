L’ONEE met en service une nouvelle adduction pour l’ alimentation en eau potable de la ville d’Aknoul et des communes limitrophes

19/07/2021

Le samedi 3 juillet dernier, l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable a procédé à la mise en service de la nouvelle adduction alimentant la ville d’Aknoul (Province de Taza) à partir de l’adduction régionale Bab Louta.



Ce projet, dont le coût global s’élève à 60 Millions DH financé par l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable à travers un prêt contracté auprès de Banques Marocaines, consiste en la pose de 62 Km de conduites de diamètres variant entre 200 et 315 mm, la construction et l’équipement de cinq stations de pompage et d’un réservoir de 200 m3 de capacité ainsi que la réhabilitation d’un réservoir de 500 m3 de capacité.



En plus de la ville d’Aknoul, la nouvelle adduction permet l’alimentation en eau potable des communes Jbarna et Gzanaya Janoubia, permettant de satisfaire les besoins en eau potable d’une population de 7 900 habitants.



Par ailleurs, les travaux sont en cours ou programmés pour la desserte en eau potable de trois autres communes relevant des provinces de Taza et Guercif à partir de la même adduction.



Ce projet s’inscrit dans le cadre du programme d’investissement au profit de la ville d’Aknoul qui vient d’être achevé par l’Office et qui a concerné essentiellement le renouvellement du réseau de distribution, la réhabilitation des équipements hydromécaniques des puits et la construction de trois réservoirs de capacité unitaire 40 m3 au niveau des quartiers du réseau haut, pour un coût avoisinant 8 Millions de DH.



Ce projet contribuera à l’amélioration des conditions de vie des populations bénéficiaires et au développement socio-économique de la Région.