L'ONEE lance la première plateforme Smart Grid en Afrique

Maitriser l'intégration des sources intermittentes d’énergie renouvelable dans les réseaux électriques

02/11/2023

L'Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique (ASEA) ont inauguré, mardi au Centre des sciences et techniques de l'électricité (CSTE) de l'ONEE à Casablanca, la première plateforme Smart Grid en Afrique.



Présentée lors d'une cérémonie, marquée par la présence du directeur général de l’ONEE, Abderrahim El Hafidi, et du directeur général de l’ASEA, Abel Didier Tella, la plateforme est composée de deux centrales solaires photovoltaïques de 40KWC, d’une éolienne de 1 kWc, d’une station météorologique et d’un système de monitoring SCADA.



Elle est également composée d’autres équipements technologiques de haute performance, qui permettront, entre autres objectifs, de maîtriser l'intégration des sources intermittentes d’énergie renouvelable dans les réseaux électriques à travers la mise en application de techniques modernes innovantes dans la supervision des Smart Grids, rapporte la MAP.



Cette nouvelle plateforme permettra aussi le développement des capacités techniques et pédagogiques du CSTE en tant que centre d’excellence panafricain ainsi que la montée en compétences dans les moyens de télécommunication modernes ainsi que les outils de prévision de production renouvelable au service des Smart Grids.



Dans une déclaration à la presse, M. El Hafidi a indiqué que cette plateforme de réseau intelligent est une première du genre en Afrique, affirmant que la Smart Grid permettra de développer et de gérer de manière rationnelle l’énergie dont dispose le Royaume.



"Le Maroc a fait d’énormes progrès dans le domaine des énergies renouvelables dans le système électrique national", a-t-il poursuivi, soulignant que ces grandes réalisations "nous acculent aujourd’hui à prendre en considération les nouveaux challenges, surtout en matière d’intelligence artificielle".



De son côté, M. Tella a expliqué que l’équipement de la plateforme permet d’accompagner l’ONEE dans sa politique de développement des énergies renouvelables, mais correspond également à la vision du Royaume pour son développement énergétique.



Il a fait savoir que cet équipement permet aussi, comme le fait déjà le CSTE (membre du Réseau des centres africains d’excellence en électricité), de renforcer la capacité électrique de tous les pays africains, notant ainsi que la plateforme Smart Grid permettra à l’ONEE de consolider son rôle au niveau africain pour le renforcement des capacités électriques du continent.



D'un montant de 373.431,35 euros (soit plus de 4 millions de dirhams) entièrement financé par la Banque africaine de développement (BAD), ce projet de plateforme s'inscrit dans le cadre du Réseau africain des centres d’excellence en électricité (RACEE), une initiative continentale lancée en 2016 sous l'impulsion de l’ASEA afin d’améliorer les performances des sociétés d'électricité africaines et le niveau des compétences des cadres et techniciens africains.



A travers ce projet, l’ONEE ambitionne de rehausser davantage le positionnement de son Centre des sciences et techniques de l'électricité en un centre de formation de dernière génération en s’appuyant sur des technologiques modernes, des formateurs hautement qualifiés et des outils pédagogiques très avancés.



Dans le cadre de sa politique de renforcement de la coopération Sud-Sud, l’ONEE reçoit chaque année en moyenne une centaine de cadres et techniciens de différents pays d’Afrique Subsaharienne qui viennent suivre des formations dans les métiers de l’électricité au sein du CSTE, sélectionné depuis 2013 Centre d’excellence par le Réseau africain des Centres d’excellence en Electricité.



Grâce à ces initiatives conjointes et ces échanges de connaissances, l’ONEE et l’ASEA aspirent à renforcer la résilience et l’efficacité opérationnelle des réseaux électriques en Afrique, à travers la promotion des solutions énergétiques durables, contribuant ainsi au développement socioéconomique du continent.