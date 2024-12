L’ONEE et la BAD renforcent leur coopération dans le secteur de l'eau

11/12/2024

Le directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’Eau potable (ONEE), Tarik Hamane, et la vice-présidente de la Banque africaine de développement (BAD) chargée du développement régional, d’intégration et de prestation de services, Nnenna Nwabufo, ont signé, récemment, à Rabat, un accord de financement de 104,7 millions d’euros.



Signé en marge de l’Africa Investment Forum (AIF), cet accord, conclu en présence de la ministre de l’Economie et des Finances, Nadia Fettah, et du président de la Banque africaine, Akinwumi Adesina, vise à digitaliser les processus de l’ONEE et renforcer la production de l’eau potable dans plusieurs agglomérations urbaines (Asfalou, Bouhouda et Agourai).



Selon les termes de l’accord, il vise également à améliorer les performances des systèmes d’approvisionnement en eau potable dans plusieurs régions du Royaume, indique un communiqué de l'Office, rapporte la MAP.



Ce financement marque un tournant majeur, étant le premier appui de la BAD à l’ONEE pour des opérations à caractère innovant dans le domaine de la digitalisation de l'activité eau de l'Office, relève le communiqué.



A cette occasion, rapporte la MAP, M.Hamane a procédé également à la signature d'une convention de garantie dudit prêt avec le directeur général de la Société nationale de garantie et du financement de l’entreprise, Hicham Zanati Serghini.



Il est à rappeler que la coopération entre l’ONEE et la BAD dans les secteurs de l’eau potable et de l’assainissement remonte à 1978, avec une contribution financière globale de la BAD de 9 milliards de dirhams.



A souligner également que l'ONEE est le premier partenaire de la BAD au Maroc et à l'échelle internationale. Ce prêt confirme la confiance des bailleurs de fonds internationaux dans l'accompagnement de l'ONEE dans la mise en œuvre de sa stratégie et sa capacité à réaliser des projets innovants.