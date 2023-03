L'ONEE célèbre la journée mondiale de l'Eau

24/03/2023

L'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) a organisé, lundi, dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'eau, un riche programme d’information et de sensibilisation destiné aux jeunes sous la thématique centrale de l’année "Accélérer le changement".



A cette occasion, l’Office a organisé, en partenariat avec le Centre international Hassan II de formation à l’environnement de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, une journée comportant des ateliers de sensibilisation et d’information au profit des élèves engagés dans les programmes "Eco-Ecoles" et "Jeunes Reporters" de la Fondation afin de les sensibiliser sur l’importance de l’utilisation rationnelle de l’eau, la protection de l’environnement et les comportements écologiquement responsables, indique l'Office dans un communiqué.



Cette journée a été également marquée par des visites pédagogiques des jeunes écoliers à la station de traitement de Bouregreg, au laboratoire central de contrôle de la qualité de l’eau de l’ONEE et au Musée "Esprit de l’eau" situé à la station de Bouregreg.



Dans le même cadre, des ateliers de sensibilisation à la préservation des ressources en eau et des visites des installations de l’ONEE ont été réalisés au niveau régional et des activités diversifiées de sensibilisation et d’information sont également prévues durant toute cette semaine, fait savoir la même source.



Ces actions réalisées par l’Office, en faveur des établissements scolaires, du tissu associatif et du grand public mettent en avant l’importance de l’utilisation durable des ressources en eau et constituent une contribution au changement du comportement des usagers de l’eau notamment les jeunes.



La célébration de la Journée mondiale de l’eau, souligne le communiqué, est aussi l’occasion pour l’ONEE de renouveler son engagement à poursuivre ses efforts en tant qu’acteur majeur dans les domaines de l’eau potable, de l’assainissement liquide, du contrôle de la qualité de l’eau et de la protection de l’environnement.