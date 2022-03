L’ONEE célèbre la Journée mondiale de l’ eau

24/03/2022

Le mardi 22 mars 2022, l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) a célébré, la Journée mondiale de l’eau à travers un riche programme d’information et de sensibilisation sous la thématique centrale de l’année, intitulée: « Les eaux souterraines : rendre l’invisible visible ».



Dans ce cadre, l’Office a organisé plusieurs activités socio-culturelles aux niveaux central et régional sous forme d’exposés de sensibilisation sur la valorisation des eaux souterraines, de visites pédagogiques aux installations de l’ONEE, de projections de capsules de sensibilisation au niveau des salles de cinéma, de compétitions artistiques et d'expositions.

Ces actions réalisées par l’Office, en faveur des établissements scolaires, du tissu associatif et du grand public, mettent en avant l’importance de l’utilisation durable des ressources en eau, notamment les eaux souterraines qui constituent des ressources invisibles mais dont l’impact est visible partout.



A cette occasion, l’Office a également organisé en partenariat avec l’Association Al Manar des professionnelles de l’éducation, une journée de sensibilisation comportant des ateliers d’information, des concours de dessins et des compétitions culturelles afin de sensibiliser les jeunes sur l’importance de l’utilisation rationnelle de l’eau et les comportements écologiquement responsables.



La Journée mondiale de l’eau est aussi l’occasion pour l’ONEE de renouveler son engagement à poursuivre ses efforts en tant qu’acteur majeur dans les domaines de l’eau potable, de l’assainissement liquide, du contrôle de la qualité de l’eau et la protection de l’environnement.