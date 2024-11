L'ONEE assure l'alimentation en eau potable du village de pêche Amgrew à Tarfaya

Dessalement d'eau de mer

13/11/2024

L'Office national de l'électricité et de l'eau potable (ONEE) vient d’achever la réalisation du projet de sécurisation d’alimentation en eau potable du village de pêche Amgrew à la province de Tarfaya, à partir d’une station de dessalement d’eau de mer.



Cette station de dessalement est la 12ème de l'ONEE et sa 10ème dans les provinces du Sud du Royaume, indique un communiqué de l'ONEE.



Financé par l’ONEE et le Conseil de la région de Laâyoune-Sakia El Hamra, pour un montant global d'environ 26,1 millions de dirhams (MDH), ce projet de sécurisation de l’alimentation en eau potable du village de pêche Amgrew, comprend l'équipement d’un forage d’eau de mer pour un débit de 1.037 m³ par jour et la réalisation d’une station de dessalement d’eau de mer d’une capacité de production d’eau potable de 432 m³ par jour.



Il s’agit également de la réalisation des bâches de stockage d’eau brute et d’eau traitée, la réalisation d’un poste de transformation MT/BT 250 KVA, ainsi que la pose d’une conduite de rejet de 700 mètres linéaires et la construction d’un réservoir de stockage surélevé d’eau traitée d’une capacité de 250 m³, précise la même source.



Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud signé devant SM le Roi Mohammed VI, permettra de satisfaire les besoins en eau potable du village de pêche Amgrew et contribuera également à l’amélioration des conditions de vie de la population et à l’accompagnement du développement socio-économique de la région.