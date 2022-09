L'ONEE-BO dément la mise en place d' un programme de distribution d'eau potable dans les grandes villes du Royaume

21/09/2022

L'Office national de l'électricité et de l'eau potable -branche eau- (ONEE-BO) a démenti les informations relayées par certains médias au sujet de la mise en place d'un programme de distribution d'eau potable dans les différentes grandes villes du Royaume. "Certains journaux et sites électroniques ont publié des informations selon lesquelles l'Office national de l'électricité et de l'eau potable envisage de mettre en place un programme de distribution d'eau potable dans les différentes grandes villes du Royaume à partir de cette semaine", indique l'Office dans un communiqué. A cet égard, l'Office nie catégoriquement ces rumeurs et allégations, démentant toutes les informations mensongères qui circulent sur la mise en place d'un tel programme. Et de souligner qu'aucun média ne l'avait contacté avant de publier cette information, ni aucune déclaration ou communication n'a été émise à cet égard.