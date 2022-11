L’OMT tient son 117ème Conseil exécutif à Marrakech

24/11/2022

L’Organisation mondiale du tourisme (OMT) tient son 117ème Conseil exécutif, du 23 au 25 novembre à Marrakech, en présence de 250 représentants des Etats membres, dont des ministres et de hauts responsables en charge du tourisme des pays membres, des représentants de structures publiques ou privées concernées, des organismes de gestion des destinations, ainsi que des investisseurs spécialisés.



Cette 117ème édition du Conseil exécutif, organe directeur de l’OMT, est un rendez-vous incontournable pour les acteurs mondiaux du tourisme, qui permet de reconfirmer les orientations prioritaires post-Covid-19 pour le développement de la résilience du secteur, indique un communiqué du ministère du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire- Département du tourisme, notant que plusieurs initiatives seront par ailleurs lancées, notamment celles en faveur des TMPE touristiques marocaines.



Le Maroc est présent en force lors de cet événement à travers une délégation présidée par Mme Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Economie sociale et solidaire, rapporte la MAP.



La participation marocaine est assurée par les professionnels représentant les fédérations sectorielles, notamment la Confédération nationale du tourisme (CNT), la Fédération nationale de l’industrie hôtelière (FNIH), la Fédération nationale des agences de voyages du Maroc (FNAVM), en plus de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) et la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT).



"La désignation du Maroc pour la tenue du Conseil exécutif de l’OMT rehausse la coopération institutionnelle entre les deux parties, et consolide la position du Royaume en tant que modèle dans la promotion du tourisme durable, éthique et surtout résilient face aux diverses mutations que connaît le secteur.



Cet événement présente également une excellente opportunité pour remettre au-devant de la scène la destination Maroc en général et Marrakech en particulier auprès des leaders d’opinions du secteur du tourisme et des médias internationaux", a souligné Mme Fatim-Zahra Ammor, ministre du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire citée dans le communiqué.



Les petites et moyennes entreprises (PME) sont à l’honneur de ce rendez-vous à travers une séance thématique, sous le thème "Les PME et les talents, vecteurs de la transformation du tourisme", lit-on dans le communiqué.



Selon les organisateurs, les microentreprises et les PME représentent en effet près de 80% de toutes les entreprises de la filière touristique à l’échelle mondiale et jouent un rôle vital dans la compétitivité du secteur, la création d’emplois et la transition vers un modèle plus durable.