L’OMP organise une session de formation au profit des organisations de la société civile

20/02/2020

L’Observatoire marocain des prisons organise vendredi et samedi (21 et 22 février) à Rabat une session de formation au profit de 25 représentantes et représentants d'organisations de la société civile dans la région de Rabat-Salé-Kénitra.

Selon un communiqué de l’OMP, cette formation s’inscrit dans le cadre du projet "La réforme du système pénal et pénitentiaire, une priorité pour garantir les droits de l'Homme dans les prisons", mis en œuvre en partenariat avec l'Union européenne.

Cette formation vise à contribuer à accroître les capacités des organisations de la société civile pour qu’elles puissent accompagner et soutenir les détenus et leurs familles.

La même source a indiqué que l’OMP a déjà organisé des formations de ce genre dans les régions de Fès-Meknès et Casablanca-Settat, alors qu’une autre formation aura lieu prochainement au profit des organisations de la société civile de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.