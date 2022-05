L’OMP organise une formation à l’attention des fonctionnaires des établissements pénitentiaires à Meknès

27/05/2022

L’ Observatoire marocain des prisons (OMP) organise une formation à l’attention de 25 fonctionnaires (femmes) des établissements pénitentiaires de la région de Fès-Meknès, dans le cadre du programme « Agir pour un accès égalitaire aux droits et pour l’amélioration des conditions de détention », cofinancé par l’Union européenne.



Cette formation vise à sensibiliser le personnel des prisons aux discriminations à l’égard des femmes en détention et à leurs conditions de détention ;leur fournir des clés de compréhension et des outils afin qu’il soit en mesure de contribuer efficacement à la mise en œuvre de la stratégie genre au sein de la DGAPR et son intégration dans l’exercice de leur fonction auprès des populations carcérales féminines ; et approfondir leurs connaissances des normes et mécanismes internationaux et nationaux de protection des droits des détenu(e)s.



Selon un communiqué de presse de l’OMP, cette formation sera suivie de deux autres formations dans les régions de Casablanca-Settat et Marrakech-Safi.



Il y a lieu de souligner que l’OMP est une organisation non-gouvernementale indépendante créée par des militants des droits humains pour protéger et promouvoir les droits des détenu(e)s. Il joue le rôle d’observatoire des conditions pénitentiaires au Maroc, de cellule d’assistante légale aux détenu(e)s et de traitement des doléances, de centre de recherche, d’information, de formation et de plaidoyer pour une prison plus humaine et pour l’amélioration du cadre législatif conformément aux standards internationaux en la matière.



H.T