L'OMDH tient son 12e Congrès national à Rabat : un engagement renouvelé pour les droits humains au Maroc

24/04/2025

L’Organisation marocaine des droits humains (OMDH) tiendra, du 25 au 27 avril 2025, son 12e Congrès national à Rabat, sous le thème: «Les droits économiques, sociaux et culturels dans les politiques publiques et la question de leur effectivité».



La séance d’ouverture aura lieu ce vendredi à la salle Allal El Fassi, en présence de représentants diplomatiques, notamment l’ambassadeur de Palestine, et d’organisations partenaires telles que la Fédération internationale des droits humains (FIDH), le Réseau EuroMed droits et l’Organisation arabe des droits humains.



Cette cérémonie sera marquée par un vibrant hommage à plusieurs figures emblématiques du combat pour les droits humains, à savoir l’ancien président de l’OMDH, Abdelaziz Bennani, feu Khalid Naciri, ainsi que le regretté Ahmed Chaouki Benyoub. D'autres personnalités ayant contribué significativement à la défense des droits humains seront également honorées, dont Aïda Hachad, Fatna Serhane et Malika Ghazali.

Auparavant, une table ronde thématique sera organisée sous le thème: «L’effectivité des droits humains à l’ère des mutations internationales».



Dans ce cadre, les professeurs universitaires Jaoud Nouhi et Ahmed Moufid, ainsi que l’ancienne ministre et experte internationale dans le domaine de l’eau et du changement climatique, Charafat Afilal, aborderont la question de la réalité nationale et internationale des droits économiques, sociaux et culturels.



L’intervention du président du Club des magistrats du Maroc et chercheur dans le domaine de la politique pénale et des droits humains, Abderrazak Jbari, portera sur le thème de la protection juridique et judiciaire des droits économiques, sociaux et culturels, tandis qu’Amine Mounir El Alaoui, professeur d'enseignement supérieur et expert en technologies de l'information et en intelligence artificielle, traitera le sujet des droits économiques, sociaux et culturels à la lumière de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle.



Par ailleurs, les droits économiques, sociaux, culturels et la question de genre seront abordés par Omaima Achour, professeure de l'enseignement supérieur à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales, Agdal-Rabat et experte en questions de genre et de droits humains des femmes, Houssam Hab, chercheur en questions de jeunesse et de droits humains et membre du bureau exécutif de l’OMDH, ainsi que par Muriel Jaramie, cheffe de protection principale et représentante-adjointe au bureau de l’UNHCR-Maroc.

A rappeler que cette table ronde sera modérée par Mohammed Saadi et Ismail Jbari Karfati, avec comme rapporteurs Aicha Zekri et Mourad Tabet.



Elias Rayane