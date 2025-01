L’OMDH plaide pour la mise en place d’un Code de la famille assurant justice et égalité des droits entre hommes et femmes

02/01/2025

Le bureau exécutif de l'Organisation marocaine des droits de l'Homme (OMDH) a salué l'engagement continu du Maroc dans le système international des droits humains à travers le vote positif en faveur de la résolution des Nations unies concernant l'abolition de la peine de mort, lors de la soixante-dix-neuvième session de l'Assemblée générale de l’ONU, considérant que cela constitue un pas positif vers son abolition définitive.



Lors d’une réunion tenue récemment, l’OMDH a également mis l’accent sur la nécessité de ratifier le protocole facultatif annexé au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, concernant l'abolition de la peine de mort.



Par ailleurs, cette ONG défendant les droits humains a salué le lancement du processus de révision du Code de la famille en vue d’être en phase avec «les mutations sociétales et les acquis constitutionnels, ainsi que les engagements internationaux du Maroc», tout en rappelant le mémorandum présenté par l'OMDH à l’Instance chargée de la révision du Code de la famille et plaidant pour la mise en place d’ « un texte législatif qui serait à même d'assurer l’équité, la justice et l’égalité des droits entre hommes et femmes, ainsi que de garantir l'intérêt supérieur de l'enfant », lit-on dans un communiqué de l’OMDH.



S’agissant de ce dernier point, l’OMDH a mis l’accent sur « la nécessité d'éliminer toute forme d'ambiguïté concernant la protection légale des enfants dont la filiation paternelle est confirmée par des expertises médicales et génétiques ».



D’autre part, le Bureau exécutif de l’OMDH a exprimé sa satisfaction quant aux conditions positives qui entourent les préparatifs du prochain congrès national, qui se tiendra les 25, 26 et 27 avril 2025 à Rabat, appelant tous les membres de l'Organisation à s'y engager activement.



A rappeler que l'OMDH est une ONG fondée en 1988, dont le siège est situé à Rabat. Son objectif principal est de promouvoir et défendre les droits humains au Maroc, en se référant aux dispositions de la Constitution de 2011, ainsi qu’aux valeurs de la Déclaration universelle des droits de l'Homme et à divers pactes internationaux relatifs aux droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels.



M.T