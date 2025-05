L’OMDH élit son nouveau bureau exécutif

19/05/2025

Le Conseil national de l’Organisation Marocaine des Droits de l’Homme (OMDH) a tenu, le dimanche 18 mai 2025, au siège de l’Organisation à Rabat, sa première réunion après la tenue du 12ᵉ congrès, les 25, 26 et 27 avril derniers.



Lors de cette réunion, présidée par Naoufal Bouamri, il a été procédé à l’élection des membres du bureau exécutif de l’OMDH pour la nouvelle mandature.



Le président de l’OMDH, Naoufal Bouamri, a proposé une liste de membres pour le bureau exécutif, laquelle a été adoptée à l’unanimité par les membres du Conseil national.



La nouvelle équipe de l’OMDH se compose ainsi :



Président : Naoufal Bouamri.

Vice-président : Ahmed Moufid.

Trésorier : Houssam Hab.

Trésorier adjoint : Reda Filali Hamouz.

Secrétaire générale : Zineb Abou Zouhour.

Secrétaire général adjoint : Ahmed Hammouch.



Les autres membres chargés de missions sont : Abdeljalil Badou, Ahmed Rekraki, Mohamed Taibi, Mourad Hamdani, Amina El Ghani, Fatima Sebbahi, Kamilia Boutamou, Fadoua Amharach et Souad Hamidi.



Il convient de rappeler qu’au début de cette réunion, le nouveau président de l’OMDH, Naoufal Bouamri, a prononcé une allocution dans laquelle il a salué le succès remarquable du dernier congrès, ainsi que l’écho médiatique et institutionnel qu’il a suscité. Il a souligné l’importance de mobiliser l’ensemble des compétences en matière de droits humains au sein de l’OMDH afin de relever les défis actuels, tant sur le plan organisationnel que sur celui de la défense des droits fondamentaux.



Il a également insisté sur la nécessité de mettre en œuvre les positions et recommandations issues de la déclaration finale du congrès.