L’OMDH-Casablanca sensibilise des élèves contre les dangers d’Internet

21/02/2020

L’OMDH-section Casablanca a organisé, vendredi dernier, un atelier de sensibilisation sur le thème : «L’Internet entre droit et responsabilité» au profit d’une trentaine d’élèves du lycée qualifiant Allal Ben Abdellah à Casablanca.

L’exposé qui a été présenté lors de cette rencontre a été axé sur les différentes lois marocaines comme celle qui protège la vie privée des personnes ou celle relative aux atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données.

Selon Mourad Hamdani, secrétaire de la section locale de l’OMDH, cet atelier a pour objectif de sensibiliser les élèves aux dangers d’Internet et des réseaux sociaux, ainsi que de les prémunir contre les pressions psychologiques, les prédateurs sexuels, l’escroquerie, la désinformation, les fake news et les groupes terroristes qui instrumentalisent l’Internet et les nouvelles technologies pour embrigader les jeunes et les endoctriner.

En ce sens, il a mis l’accent sur l’importance de la collaboration entre toutes les composantes de la société (notamment famille, école et organisations de la société civile) pour prémunir les jeunes contre les risques de l’Internet, affirmant que l’OMDH-Casablanca organisera d’autres ateliers de sensibilisation à ce sujet.