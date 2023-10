L’OFI rend hommage aux femmes de la montagne

A l’ occasion de la Journée nationale de la femme

12/10/2023

Dans le cadre des la célébration de la Journée nationale de la femme, coïncidant avec le 10 octobre de chaque année, le Secrétariat national de l'Organisation des femmes ittihadies (OFI) rendra hommage aux femmes de la montagne. L’occasion de plaider en faveur de l'amélioration de leurs conditions sociales et financières, ainsi que pour leur intégration dans le processus de développement durable et l'obtention d'une véritable égalité après des décennies de marginalisation et d'exclusion.



20 ans après sa déclaration à l'occasion du Discours Royal annonçant le début de la révision du Code du statut personnel, et l'établissement des bases du Code de la famille, la Journée nationale de la femme revêt cette année une signification symbolique particulière. Ce qui avait constitué une révolution sociétale et une déclaration de l'engagement de l'Institution Royale envers les demandes de revendications d’équité et d’égalité.



La Journée nationale de la femme coïncide avec l'Appel Royal à la révision du Code de la famille, afin de remédier aux lacunes dévoilées au fil du temps, de s'aligner sur les évolutions sociales rapides et de suivre la voie du projet moderniste démocratique, tout en établissant les bases d'un Etat social fort, dont notamment le renforcement des liens familiaux grâce à l'équité envers les femmes, la protection des droits des enfants et l’instauration de relations familiales basées sur l'équilibre et la dignité pour toutes les parties.



Dans ce contexte, l’OFI qui a annoncé son engagement de principe à la réussite de ce chantier, a salué le mécanisme adopté pour mener à bien ce processus. Elle souhaite la réussite de la Commission Royale chargée de piloter les consultations en vue d’une mouture des modifications à venir.



L’OFI a également affirmé que les femmes de la montagne ne représentent pas seulement un exemple parmi les groupes sociaux qui souffrent de discrimination, d'exclusion et de marginalisation, mais elles constituent un élément essentiel de la préservation d'un mode de vie culturel et civilisationnel distingué. Elle a insisté sur le fait que la protection et la justice envers les femmes de la montagne contribuent à jeter les bases de la justice sociale et communautaire. Il s’agit d’un devoir national, culturel et social.



Dans son communiqué, l'Organisation des femmes ittihadies a souligné que la tragédie du séisme d’Al Haouz a démontré la contribution significative des femmes de la montagne à tous les aspects de la vie de ces régions, de l'éducation des enfants à la préservation d'un mode de vie culturel.



A cet égard, l’OFI commémore la Journée nationale de la femme en organisant des activités culturelles et des débats publics visant à valoriser la contribution des femmes de la montagne au développement local, à plaider en faveur de leur égalité et à écouter leurs doléances. Elle appelle, par là même, toutes ses sections locales et régionales à célébrer cette Journée nationale sous le slogan : "Tous ensemble pour la justice envers les femmes de la montagne", en reconnaissance de leurs contributions et en solidarité avec les victimes du séisme d’Al Haouz.



H.T