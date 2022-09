L’OCS confirme et le HUSA cale

13/09/2022

Le Chabab seul aux commandes de la Botola

La page de la seconde journée de la Botola Pro D1 de football a été tournée dimanche avec la tenue des deux dernières rencontres au programme. L’OCS, auteur lors de la manche inaugurale d’une performance convaincante devant le Raja, un match nul en déplacement, a pu confirmer en accueillant le MAS qui s’était rendu à Safi avec un effectif limité, en raison de la non qualification de ses nouvelles recrues. Les Safiots, qui n’ont que faire des misères des Fassis, ont scellé le sort de cette partie sur le score de deux à un, buts d’Abdelghafour Mehri (18è) et Abdoulaye Diarra (44è), alors que l’unique réalisation du MAS a été l’œuvre de Louis Ameka Autchanga à la demi-heure de jeu.

Quant à la seconde rencontre dominicale qui a eu pour cadre le Grand stade d’Agadir et pour acteurs le HUSA et l’OCK, elle s’est soldée sur un nul blanc qui arrange beaucoup plus les affaires de la formation khouribguie qui restait sur une défaite à domicile devant le SCCM. A propos du Chabab, il est actuellement le leader du championnat, suite à sa deuxième victoire de rang obtenue à la maison au détriment du MCO qui aura fort à faire cette saison en vue d’assurer son maintien dans la cour des grands. Toujours dans le registre des bonnes opérations enregistrées au terme des matches disputés jeudi, il y a lieu de citer en premier la victoire du nouveau promu, l’UTS, sur le Raja par 1 à 0. Des Verts dans la tourmente qui attendent le verdict concernant leur coach Fouzi Benzarti, de retour au championnat national alors qu’il était suspendu, du temps où il coachait le Wydad, pour six matches. Outre l’UTS, et toujours sur ce petit score de 1 à 0, le FUS a eu raison de la Jeunesse Soualem, tout comme le MAT qui a disposé d’un IRT qui a joué terriblement de mal chance. Pour rappel, le bal de cette journée a été ouvert lundi avec la confrontation WAC-DHJ. Les Rouges n’ont pas laissé filer l’occasion de se produire at home pour s’offrir l’adversaire doukkali par 3 à 1, sachant que la deuxième rencontre disputée lundi entre l’ASFAR et la RSB s’est terminée sur une issue de parité, un partout.