L'OCP réalise le meilleur chiffre d'affaires en 2021

Classement des 500 plus grandes entreprises marocaines

01/11/2022

Le Groupe OCP a été sacré plus grande entreprise marocaine en termes de chiffre d'affaires (CA) réalisé en 2021, avec 84,3 milliards de dirhams (MMDH), selon le classement des 500 plus grandes entreprises marocaines, dévoilé vendredi lors de la conférence régionale tenue à Rabat.



Le Groupe Renault Maroc s'est adjugé la deuxième place avec un CA de 40,8 MMDH, suivi de l'Office national de l’électricité et de l'eau potable (ONEE) en troisième place, avec un CA de 39,2 MMDH.



Dans le top 10 des entreprises au niveau national figurent aussi Maroc Telecom (36 MMDH), Afriquia Smdc - Société marocaine de distribution de carburant (18,7 MMDH), Marjane Holding (13,94 MMDH), Vivo Energy Maroc (12,99 MMDH), TotalEnergies Marketing Maroc (12,87 MMDH), Label'Vie (11,75 MMDH) et Société marocaine des tabacs (9,26 MMDH).



Initiée par Économie Entreprises en partenariat avec Kompass Maroc, la série des conférences-débats organisées dans le cadre de la 21ème édition des 500 a été tenue sous le thème "Les grandes entreprises marocaines face aux normes ESG".



"La caravane des 500" est une invitation aux grandes entreprises à travers le Royaume de s’approprier les critères ESG (Environnement, social, gouvernance) qui sont une garantie de qualité et de durabilité et un prérequis pour développer de nouveaux piliers de croissance.



A travers une série de conférences régionales, elle a connu la participation de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), de représentants des Conseils des villes et des régions, de dirigeants de grandes entreprises en régions, ainsi que d’experts en responsabilité sociale, développement durable et gouvernance d’entreprise.