L’OCP œuvre à améliorer la fertilité des sols africains via des produits et des services adaptés

17/06/2022

Le directeur général de OCP Africa, Mohamed Anouar Jamali, a indiqué que le Groupe œuvre à améliorer la fertilité et la productivité des sols africains à travers une offre de produits et de services adaptés.



"Nous œuvrons à améliorer la fertilité et la productivité des sols africains à travers une offre de produits et services adaptés, sécuriser la production d'intrants de qualité près des grands bassins agricoles, renforcer les capacités logistiques existantes et à contribuer au développement de nouveaux réseaux de distribution de proximité, au service de l’ensemble de la filière agricole", a dit M. Jamali dans une interview accordée à la MAP, en marge de l'Africa CEO Forum, tenu les 13 et 14 juin à Abidjan.



Le Groupe déploie plusieurs actions et programmes au profit des agriculteurs en contribuant au développement d'écosystèmes agricoles intégrés, a-t-il fait savoir.



A cet égard, M. Jamali a cité quelques programmes lancés par OCP Africa sur le continent, dont OCP School Lab. Il s'agit d'une caravane mobile qui se rend dans les zones reculées pour rencontrer les fermiers, a-t-il expliqué, précisant que la partie Lab de ce dispositif fournit des analyses de sol qui permettent d'établir un diagnostic de la fertilité des sols en temps réel, puis formule des recommandations, pour l'application d'engrais adaptés répondant aux besoins des sols et des cultures des fermiers.



S'agissant de la partie school, elle propose des démonstrations et des sessions de formation interactives pour la sensibilisation aux bonnes pratiques agricoles, a indiqué le DG de OCP Africa, ajoutant que chaque formation est adaptée aux cultures des régions visitées.

Aussi, M. Jamali a mis en avant le programme Agri-booster qui propose une offre de produits et services holistique.



Lancé en 2017, Agri-booster crée des liens renforcés entre les différents acteurs de la chaîne de valeur agricole à travers un accompagnement technique des fermiers par la formation et le partage des bonnes pratiques, la mise à disposition d'intrants adaptés et de qualité, une offre de services financiers pour acheter les intrants et un accès au marché pour la vente des récoltes.



M. Jamali a également cité les Farmer Houses qui sont un dispositif améliorant l'accessibilité des produits, des services et de la connaissance agricole au plus près de l'agriculteur.

D'après lui, ces houses sont des réseaux physiques constitué d'un One Stop Shop dans lequel le fermier peut trouver tout ce dont il a besoin et auquel est adossé un dispositif de formation et de conseil agricole.



M. Jamali a partagé l’ambition de OCP Africa de faire de ces Farmer Houses, des maillons forts entre le last mile pour la fourniture des intrants et le first mile pour l’offtake de la récolte des petits fermiers.



Et de conclure que ce dispositif intègre également un réseau de jeunes entrepreneurs, formés et équipés de triporteurs permettant de livrer les intrants aux petits exploitants situés dans des zones reculées et de leur apporter le support en termes de conseil agronomique et de formation.



L'édition 2022 de l'Africa CEO Forum, qui marque les dix ans de ce rendez-vous, a été une occasion pour les participants de s'interroger sur le rôle du secteur privé dans les stratégies nationales d’indépendance économique.



Il est question de la souveraineté économique de l'Afrique, alors que la crise sanitaire, qui a profondément bouleversé les économies et les chaînes d'approvisionnement mondiales, et les conséquences des conjonctures géopolitiques internationales, ont montré la grande dépendance du continent vis-à-vis du reste du monde.



Par Zin El Abidine TAIMOURI (MAP)