L’OCP enregistre un chiffre d’affaires à plus de 69 MMDH à fin septembre

Hausse des volumes d’exportation dans toutes les catégories de produits

27/11/2024

Le chiffre d’affaires (CA) de l’OCP a atteint 69,046 milliards de dirhams (MMDH) à fin septembre 2024, contre 61,03 MMDH enregistrés sur la même période une année auparavant.

Cette croissance s’explique principalement par une hausse des volumes d’exportation dans toutes les catégories de produits, explique l’OCP dans un communiqué.



Dans le détail, le CA des engrais phosphatés a augmenté de 15% en monnaie locale par rapport à la même période l’année dernière, principalement soutenu par des volumes d’exportation plus élevés, en particulier de Triple Super Phosphate (TSP) dont les volumes ont connu une forte progression de 54% en glissement annuel.



Le chiffre d’affaires de l’acide phosphorique a enregistré une croissance substantielle, avec une hausse de 52% d’une année sur l’autre en monnaie locale, portée par des volumes d’exportation accrus vers des régions clés, notamment l’Europe et l’Inde, rapporte la MAP.

En revanche, le chiffre d’affaires de la roche a diminué de 39% sur la période en monnaie locale, ce qui reflète principalement une baisse des volumes de ventes domestiques par rapport à 2023. Cela dit, les volumes d’exportation vers des clients en Europe et en Amérique du Sud ont considérablement augmenté.



La marge brute s’est élevée à 44,49 MMDH, en nette progression par rapport aux 32,18 MMDH enregistrés un an plus tôt, fait savoir la même source, notant que cette amélioration reflète la forte croissance des revenus, la baisse des coûts des matières premières, notamment l’ammoniac et le soufre, combinées à une gestion efficace des coûts.

L’EBITDA (ndlr: Bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) sur les neuf premiers mois de 2024 s’est élevé à plus de 27 MMDH, contre 17,17 MMDH pour la même période de l’année dernière.



La marge d’EBITDA a progressé pour atteindre 39%, reflétant la solide performance du Groupe, l’amélioration de ses capacités de production et ses gains d’efficacité opérationnelle à travers toute la chaîne de valeur.



"Le Groupe OCP a de nouveau enregistré de solides performances opérationnelles et financières, illustrant notre leadership dans le développement et la livraison de nouveaux produits ainsi que notre capacité à optimiser en continu la production et l’efficacité opérationnelle", a relevé Mostafa Terrab, président-directeur général du Groupe OCP.



"Nous avons converti une hausse de 13% des revenus cumulés depuis le début de l’année en une croissance de 57% de l’EBITDA, atteignant une marge d’EBITDA de 39%, la plus élevée du secteur", a fait remarquer M.Terrab, soulignant que ces résultats reflètent l’important effet de levier opérationnel inhérent au modèle économique du Groupe.



Selon lui, les dynamiques industrielles du troisième trimestre sont restées similaires à celles du deuxième trimestre, marquées par une forte demande face à une offre stable, affirmant que, dans ce contexte de marché, l’OCP continue de s’appuyer sur sa flexibilité industrielle et son agilité commerciale pour répondre aux besoins diversifiés de sa clientèle mondiale.



Et de soutenir que le Groupe a enregistré une croissance à deux chiffres du chiffre d’affaires des engrais et de l’acide phosphorique depuis le début de l’année, tout en élargissant sa présence sur de nouveaux marchés grâce à sa production de TSP riche en phosphate.



"La capacité de l’OCP à livrer de grandes quantités de produits phosphatés en temps opportun représente un atout stratégique qui lui permet de répondre à une demande supplémentaire provenant des principales régions importatrices", a-t-il conclu.