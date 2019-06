L’OCK termine sa saison sur une bonne note

13/06/2019 Chouaib Sahnoun

L’Olympique Club de Khouribga a réussi à remporter une victoire importante face au Mouloudia d’Oujda lors d’un match comptant pour la 30ème et dernière journée du Botola Maroc Telecom Pro 1 au Complexe OCP devant un public peu nombreux.

Dès le coup d’envoi et suite à une attaque rapide, les locaux obtiennent un penalty. Hajhouj, d’une frappe sèche, inscrit le premier but des Phosphatiers à la 6’. Cueillis à froid, les visiteurs tentent de riposter, mais se heurtent à une défense khouribguie soudée et hermétique. A la 12’, le remuant Mouaatani s’infiltre dans la surface de réparation, dribble deux défenseurs et double la mise pour les siens. La première mi-temps a connu une domination de l’OCK qui a créé de nombreuses opportunités non exploitées tandis que l’équipe adverse était incapable de créer des occasions de but.

Au retour des vestiaires, le match change de physionomie et ce sont les hommes de Karkache qui se portent à l’attaque acculant les Khouribguis à se replier en défense. Le forcing exercé par les Oujdis donne ses fruits à la 67’ par le biais de Benchenna qui réduit le score pour les siens. Cinq minutes après, l’OCK bénéficie d’un coup franc. Mouaatani sert Hajhouj, ce dernier se trouve face à face avec le portier Miftah, qu’il envoie chercher le cuir du fond des filets. Ce troisième but chamboule les cartes du coach Karkache qui procède à des changements qui n’apportent guère le résultat escompté. Les protégés de Taoussi battent en retraite, laissant l'initiative aux visiteurs, qui tentent à travers une série d’attaques d’atteindre les filets des locaux portant le danger dans le camp khouribgui, à maintes reprises.

Les Oujdis, avec un peu de précision, auraient pu marquer des buts.

Grâce à cette victoire, les Khouribguis terminent la saison sur une bonne note en attendant des jours meilleurs.

Le RCOZ accroche la RSB

La RSB et le RCOZ se sont quittés sur un nul (2-2), à l'issue d'un match comptant pour la 30è et dernière journée du Botola Pro Maroc Telecom Pro 1 de football, disputé mardi au stade municipal de Berkane.

Les locaux ont ouvert le score par Laba Kodjo qui rejoint Mouhcine Iajour à la tête du classement des buteurs du championnat national avec 19 buts. Le Rapide Oued Zem a égalisé par Soufiane Harriss sur penalty (29è), avant que Bakr El Hilali ne double la mise pour la Renaissance de Berkane à la 39è min. A quatre minutes de la fin de la rencontre, le Malien Abdellah Diarra a marqué le but d’égalisation des visiteurs.

A l'issue de cette ultime journée, la RSB rejoint le CAYB et le DHJ à la 6ème place du classement avec 39 points, tandis que le RCOZ stagne à la 10è place avec 37 points.