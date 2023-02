L’OCK goûte enfin à la victoire

19/02/2023

L'Olympique Club de Khouribga a chassé le signe indien en remportant sa première victoire de la saison face au Hassania d’Agadir, dans un match disputé samedi, au complexe du Phosphate, pour le compte de la 17ème journée de la Botola.



Après un round d’observation, les deux équipes se portent à l’attaque. Alors, on assiste à des phases de jeu agréables. Bien que la balle se joue au milieu du terrain, les attaquants réussissent à créer quelques opportunités franches loupées par manque de concentration. Il a fallu attendre la 40ème minute pour que l’Olympique marque le premier but du match, signé Ilyasse El Khabchi. Ce but tant attendu libère un peu les joueurs et les supporters de la forte pression exercée sur eux.



Piqués au vif, les Soussis exercent un pressing constant sur les Phosphatiers. Le Hassania fait des mains et des pieds pour revenir à la marque, mais la défense de l’OCK est bien soudée autour du gardien, auteur d’un très bon match.



La 54ème minute voit Ayoub El Gaadaoui doubler la mise pour les siens, suite à une bévue de la défense des visiteurs.

Les Phosphatiers occupent toujours l'avant-dernière position avec onze points, tandis que le Hassania d’Agadir est treizième avec quatorze points.



Lors de la prochaine journée, l’Olympique Club de Khouribga se déplacera à Casablanca pour affronter le Wydad Athletic, tandis que le Hassania d’Agadir recevra l'Ittihad de Tanger.



Chouaib Sahnoun

Programme

Voici le programme des autres matches de la 17è journée de la Botola Pro D1 :

Mardi 21 février

16h00: Maghreb de Fès - Olympic de Safi

18h15: Ittihad Tanger - Moghreb Tétouan

18h15: Difaa El Jadida - Wydad Casablanca

20h30: Mouloudia Oujda - Chabab Mohammedia

Mercredi 22 février

20h30: Raja Casablanca - Union Touarga

Renaissance Berkane - AS FAR

Le FUS s ’ offre la JSS