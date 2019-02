L’OCK confirme face au Difaâ

11/02/2019 Chouaib Sahnoun

Le coach Rachid Taoussi a probablement trouvé la panacée qui manquait à l’OCK. En effet, l’équipe phosphatière vient de rééditer l’exploit de la dernière journée en battant le Difaâ Hassani El Jadidi par deux réalisations à une, pour le compte de la 17ème journée du Botola Maroc Telecom Pro 1, au Complexe OCP, devant des gradins archicombles.

Dès le coup d’envoi, les hommes de Taoussi se sont portés à l’attaque en contrôlant le milieu du terrain et en procédant par les ailes par le biais d’El Hajhouj, El Ouassli et Sarroukh. A la 19’ et consécutif à une contre-attaque, l’OCK bénéficie d’un penalty. A la transformation, Sarroukh qui donne l’avantage aux siens. Ce but a changé la physionomie du match. Le rythme de la rencontre monte d’un cran, et on assiste à des duels en milieu du terrain, presque entièrement à l’avantage des Khouribguis.

Bien que menés à la marque, les Jdidis portent le danger à maintes fois dans le camp de l’OCK par le biais de Msuva et Astati. A la 68’, suite à un corner bien botté par Sarroukh, le capitaine Oggadi, d’un superbe heading, loge le cuir au fond des filets de Yousfi. Surpris, l'entraîneur Velod n'a pas réussi à trouver la bonne formule pour revenir au score. Le remplaçant Roland a failli donner le coup de grâce aux visiteurs à la 77’ si ce n’était l’intervention énergique du gardien Yousfi. Les dernières minutes ont été marquées par une forte pression des locaux. Toufefois, les visiteurs ont réussi à marquer le but d'honneur grâce à un puissant tir de Maftoul à la 88’. Ainsi, la série des résultats négatifs se poursuit pour le DHJ, tandis que l’OCK s’est resaisi après l’arrivée du coach Taoussi.