L'OCI exprime sa gratitude à SM le Roi, Président du comité Al-Qods, pour Son soutien à la Ville Sainte et à ses habitants

17/04/2025

Le secrétaire général de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), Hissein Brahim Taha, a exprimé la gratitude et les remerciements de l’OCI à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, pour l’attention particulière et le soutien constant que le Souverain ne cesse d'apporter à la Ville Sainte et à ses habitants.



Lors d'une entrevue avec le directeur chargé de la gestion de l'Agence Bayt Mal Al-Qods Acharif, Mohamed Salem Cherkaoui, tenue mardi au siège de l’OCI à Djeddah, M. Brahim Taha a également salué le rôle du Comité Al-Qods qui incarne, selon lui, l’esprit de solidarité et de soutien islamique avec la Ville Sainte pour préserver son identité arabe, renforcer la résilience de ses habitants et garantir leur dignité.



Pour sa part, M. Salem Cherkaoui a présenté au secrétaire général un aperçu des actions sociales et humanitaires entreprises par l’Agence au profit de la population de la Ville Sainte, évoquant notamment la récente initiative humanitaire en faveur des enfants de Gaza, en particulier les orphelins et les amputés afin d’atténuer leurs souffrances.