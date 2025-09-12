L'Iran dit que la matière nucléaire enrichie est "sous les décombres" depuis la guerre avec Israël

12/09/2025

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré jeudi que "l'ensemble" de la matière nucléaire enrichie demeurait "sous les décombres" d'installations endommagées par les bombardements lors de la guerre avec Israël en juin.

"L'ensemble de notre matière est (...) sous les décombres des installations bombardées", a affirmé M. Araghchi dans une interview télévisée.



Il a ajouté que l'Organisation iranienne de l'énergie atomique évaluait l'état et l'accessibilité de cette matière afin de soumettre un rapport sur la situation au Conseil suprême de la sécurité nationale de l'Iran.



Ces propos interviennent deux jours après la signature au Caire d'un accord avec le directeur de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, établissant un nouveau cadre de coopération.



Dans son entretien, M. Araghchi a insisté sur le fait que ce cadre de coopération prévoyait l'accès des inspecteurs de l'AIEA uniquement après approbation du Conseil suprême de sécurité nationale.



L'Iran avait suspendu en juillet sa coopération avec le gendarme onusien du nucléaire après le lancement par Israël d'une attaque sans précédent contre ses installations nucléaires et militaires, ainsi que des zones résidentielles.

Téhéran avait notamment reproché à l'AIEA de ne pas avoir condamné de manière adéquate les frappes israéliennes.



Lors d'une conférence de presse conjointe mercredi en Egypte, M. Araghchi a assuré que l'accord sur le nouveau cadre était "pleinement conforme" aux lois iraniennes.

Le chef de la diplomatie iranienne a par ailleurs précisé que l'accord distinguait entre les installations nucléaires endommagées pendant la guerre et d'autres sites, comme le réacteur de Bouchehr dans le sud du pays, qui n'ont pas été touchés.



L'accès aux installations intactes sera "examiné au cas par cas par le Conseil suprême de la sécurité nationale", a-t-il dit.

Il a ajouté que la situation des sites bombardés était plus "complexe".



"Considérations environnementales"



"Pour l'instant, aucune action n'est entreprise tant que l'Iran n'a pas pris les mesures nécessaires liées à des considérations environnementales et de sûreté", a-t-il noté à propos des sites visés.



Lors d'un entretien fin juin à la chaîne américaine CBS, Rafael Grossi avait reconnu ignorer où pourrait se trouver la matière hautement enrichie, soulignant que l'Iran disposait des capacités techniques pour recommencer à enrichir de l'uranium d'ici "quelques mois".

Le président américain Donald Trump avait néanmoins affirmé que le programme nucléaire iranien avait été retardé de "plusieurs décennies" après les bombardements.



Avant la guerre, l'Iran disposait d'un stock estimé à 400 kilos d'uranium hautement enrichi (à 60%) dont le sort demeure inconnu depuis les frappes.

Le dossier du nucléaire iranien empoisonne de longue date les relations de l'Iran avec les Occidentaux.



Les pays occidentaux, Etats-Unis en tête, et Israël, ennemi juré de l'Iran, soupçonnent le pouvoir iranien de vouloir se doter de la bombe atomique.

L'Iran dément vigoureusement avoir de telles ambitions militaires mais insiste sur son droit au nucléaire pour des besoins civils.



En août, le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne ont engagé des démarches pour réimposer des sanctions de l'ONU après des semaines de mises en garde, invoquant les violations persistantes par l'Iran de ses engagements dans l'accord nucléaire de 2015.



M. Araghchi a averti que "si la question de l'activation du mécanisme de snapback (la réimposition des sanctions prévue par l'accord de 2015, ndlr) aboutit au Conseil de sécurité malgré toutes les contestations, de notre point de vue, cet accord ne sera plus valide".

