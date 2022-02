L'Internationale Socialiste condamne l'invasion russe de l'Ukraine

25/02/2022

L’ Internationale Socialiste condamne fermement l’invasion russe de l’Ukraine lancée ce 24 février à l’aube par le bombardement aérien de cibles à travers le territoire ukrainien. Il est tragique de constater que les efforts diplomatiques ont échoué à prévenir cette guerre et le coût humanitaire catastrophique qu'elle entraînera en termes de pertes en vies humaines et de souffrance. Nous reprenons à notre compte l’appel du Secrétaire général des Nations unies au président Poutine à cesser cette offensive et à renvoyer ses troupes en Russie, afin qu’une guerre sur le terrain des plus dévastatrices puisse être évitée.



Cette guerre préméditée, décrite par la Russie d’«opération militaire spéciale», fait suite à des mois de provocation et d’actes belligérants. Elle a été précédée de la reconnaissance unilatérale de Donetsk et de Luhansk comme républiques indépendantes et de l’envoi de chars et de troupes russes dans ces régions ukrainiennes le 22 février dernier, un acte que notre Internationale et la communauté internationale ont condamné et qualifié de violation de l’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’Ukraine qui contrevient en tous points à la Charte des Nations unies.



L’Internationale Socialiste rejette en outre les revendications du président russe sur le territoire souverain de l’Ukraine ainsi que ses allégations d’oppression et de génocide, brandies à de nombreuses reprises comme prétexte à l’invasion lancée jeudi. La responsabilité de cette guerre, mais aussi des morts, de la souffrance et des destructions dans son sillage, revient à la Russie qui doit répondre de ses actes.



L’Ukraine et son peuple sont aujourd’hui en guerre, à la suite d’une attaque à laquelle quiconque défend la paix dans le monde doit s'opposer. Nous offrons notre pleine solidarité au peuple et au gouvernement ukrainiens face à la menace existentielle posée par cette invasion hostile et nous exhortons les Nations unies et la communauté internationale à défendre la Charte des Nations unies, les normes internationales, l’ordre fondé sur des règles et la souveraineté de l’Ukraine en s’élevant fermement contre cet acte d’agression injustifié.