L'Inter fait le plein, Ribéry freine la Juventus

16/09/2019 Libé

L'Inter Milan s'est installée en tête du Championnat d'Italie en battant l'Udinese 1-0 samedi lors de la 3e journée, profitant du match nul de la Juventus, tenue en échec (0-0) par la Fiorentina de Franck Ribéry. Neuf points pour trois victoires en trois matches: l'Inter d'Antonio Conte a donc fait le plein, à la faveur également d'un calendrier favorable qui lui a proposé comme premiers adversaires Lecce, Cagliari et l'Udinese, trois équipes qui ne joueront pas les premiers rôles.

Pour les Nerazzurri, le premier grand rendez-vous est fixé au week-end prochain avec le Derby de la Madonnina contre les voisins de l'AC Milan, quelques jours après la première journée de Ligue des champions face au Slavia Prague. En attendant, Conte peut continuer à travailler tranquillement, en s'appuyant sur ses certitudes du moment, la solidité de son trio défensif De Vrij-Skriniar-Godin et la grande forme du jeune milieu Sensi.

L'ancien joueur de Sassuolo a encore marqué samedi, en reprenant de la tête malgré sa petite taille un excellent centre de Godin (42e). L'Inter jouait alors déjà à 11 contre 10, après l'exclusion de De Paul, qui n'a pas empêché l'Udinese de défendre courageusement ses chances jusqu'au bout. Les Milanais prennent donc deux longueurs d'avance sur la Juventus, pas très rassurante à quatre jours de ses débuts en Ligue des champions sur le terrain de l'Atlético Madrid.

Guère inspirée offensivement et en difficulté au plan physique, la Juventus de Cristiano Ronaldo a, en effet, été neutralisée par la Fiorentina (0-0), portée pendant une heure par le talent de Ribéry, titularisé pour la première fois depuis son arrivée en Toscane. Le Français, impressionnant de qualité technique et de science du jeu, a montré qu'il n'était vraiment pas venu en Italie en pré-retraite. "Je suis content de travailler tous les jours pour retrouver mon niveau. Aujourd'hui, j'ai joué une heure, c'est bien. Il faut continuer comme ça", a déclaré Ribéry, en italien, sur la chaîne Sky.

Ribéry a été particulièrement en vue avant la pause, avec une bonne frappe (19e) et un superbe ballon pour Dalbert, qui aurait dû faire mieux devant Szczesny (41e). Mais il a aussi donné l'exemple avec un retour défensif spectaculaire sur Ronaldo (59e).

Côté Juventus, Maurizio Sarri n'aura pas grand-chose de positif à ramener de ce match à Florence, le premier qu'il aura dirigé sur le banc turinois après avoir manqué les deux premiers à cause d'une pneumonie.

Le plus inquiétant, alors que la Juve ira mercredi à Madrid affronter l'Atlético en C1, est sans doute l'état physique des troupes.

Après avoir déjà souffert dans ce domaine face à Parme (1-0) et en fin de match contre Naples (4-3), les Bianconeri ont de nouveau semblé en difficulté, secoués par le pressing et marqués par la chaleur.

Naples de son côté compte six points après avoir tranquillement battu la Sampdoria Gênes (2-0), en grande difficulté avec trois défaites en trois matches et déjà neuf buts encaissés.