L'Inter Miami annonce l'arrivée de Busquets pour rejoindre Messi

27/06/2023

L'Inter Miami a annoncé l'arrivée prochaine du milieu de terrain espagnol Sergio Busquets, qui va donc y retrouver Lionel Messi, dans une vidéo postée vendredi sur Twitter compilant des citations dithyrambiques d'anciens coéquipiers et adversaires à son endroit, plutôt que d'officialiser son recrutement.



Le club floridien évoluant en MLS, contacté par l'AFP, n'a pas clarifié son message, qui cependant ne laisse aucun doute sur sa signification. L'extrait se conclut par "Si, +Busi+" ("Oui, +Busi+"), le surnom de Busquets.



Depuis qu'il a annoncé le 10 mai son départ du FC Barcelone, son club de toujours, le joueur de 34 ans était ciblé par l'Inter. Une piste qui n'a cessé de se creuser, à partir du moment où Messi a décidé le 7 juin d'y poursuivre son immense carrière.



Leur complicité et leur amitié se sont forgées à force de triomphes sur les scènes nationale, européenne et mondiale, Busquets ayant remporté, en quinze saisons sous le maillot blaugrana, neuf titres de champion d'Espagne, trois Ligues des champions (2009, 2011 et 2015), sept coupes du Roi et trois coupes du monde des clubs.



"Sur le terrain, tu es toujours un 5, mais en réalité, en tant que joueur et en tant que personne, tu es un 10", peut-on notamment lire dans la vidéo, des mots prononcés par Messi, vainqueur de la Coupe du monde au Qatar en 2022. Les autres personnalités faisant son éloge sont les entraîneurs Vicente del Bosque et Pep Guardiola, qui l'ont dirigé en sélection nationale et au Barça, le milieu croate Luka Modric, un de ses rivaux du Real Madrid, ou encore l'ancien attaquant argentin Juan Roman Riquelme.



Busquets, qui fut également champion du monde (2010) et d'Europe (2012) avec l'Espagne, a été l'un des piliers de la génération dorée du Barça, qui domina l'Europe au début des années 2000, avec Messi, Andres Iniesta et Xavi.



Doté d'une technique exceptionnelle à son poste, il était servi par son intelligence des situations et sa faculté à orienter le jeu. Autant d'atouts s'ajoutant à une immense expérience, dont il tentera de faire profiter l'Inter Miami, surtout avec Messi à ses côtés, alors que le club est à la peine dans le championnat nord-américain.

Divers

Marcelino



L'Olympique de Marseille a officialisé vendredi la signature de l'entraîneur espagnol Marcelino, qui succède sur le banc au Croate Igor Tudor pour une durée non précisée.

Technicien expérimenté et respecté en championnat d'Espagne, l'ex-coach de Bilbao arrive à dix jours de la reprise de l'entraînement, fixé au 3 juillet. L'OM doit jouer dès le 8 ou 9 août un très important 3e tour préliminaire de Ligue des champions.

"L'arrivée de Marcelino s'inscrit dans la volonté de donner de la continuité au projet du club", a commenté Javier Ribalta, directeur général du football de l'OM. "Son expérience sera également un atout considérable pour renforcer le travail entrepris la saison dernière", ajoute-t-il dans un communiqué, qui ne précise pas la durée de l'engagement.



Ruben Neves



L'international portugais Ruben Neves, qui était sous contrat avec le club anglais de Wolverhampton, s'est engagé vendredi avec le club saoudien d'Al-Hilal, dernier gros transfert en date réussi par le royaume.

Âgé de 26 ans, le capitaine des Wolves a signé un contrat de trois ans avec son nouveau club, a annoncé Al-Hilal sur ses réseaux sociaux. "Des Wolves au plus grand club d'Asie", a tweeté le club saoudien, qui précise que le contrat a été signé à Paris.

Le montant du transfert n'a pas été dévoilé - Neves était encore sous contrat d’un an avec le club anglais -, mais des médias britanniques évoquaient dimanche la somme de 55 millions d'euros.

Les Wolves, que le milieu de terrain portugais avait rejoint à l'été 2017, écrivent de leur côté que son transfert est le plus important dans l'histoire du club. Neves rejoint dans le championnat saoudien son compatriote Cristiano Ronaldo, qui porte le maillot d'Al-Nassr depuis janvier, et le Français Karim Benzema, Ballon d'or l'année dernière, qui s'est engagé avec Al-Ittihad.



Neymar



Neymar a été condamné à une amende d'un montant restant à fixer pour avoir ignoré l'ordre d'arrêter un projet de construction mené sans autorisation dans une résidence lui appartenant au Brésil, ont déclaré samedi des sources officielles.

Le joueur brésilien du PSG était déjà menacé d'une autre amende d'un million de dollars (5 millions de reales) pour diverses "infractions environnementales" constatées dans cette luxueuse résidence située dans la ville touristique de Mangaratiba, à 120 km de Rio, où un lac artificiel et une plage étaient en train d'être construits.

Les autorités se sont positionnées autour de la propriété et ont ordonné l'arrêt de toutes les activités, mais selon les médias locaux, Neymar y a quand même donné une fête et s'est baigné dans le lac.

La municipalité de Mangaratiba a déclaré que des inspecteurs chargés du respect de l'environnement s'y étaient présentés samedi et y avaient constaté "de l'activité en violation de l'ordre d'éloignement" prononcé.

Auparavant, les autorités, alertées par des plaintes publiées sur les médias sociaux, avaient découvert "diverses infractions environnementales", notamment le détournement d'un cours d'eau et l'extraction non autorisée de l'eau d'une rivière.

Elles avaient également noté des excavations et des déplacements non autorisés de terre, de pierres et de rochers, ainsi que l'utilisation de sable de plage sans permis.